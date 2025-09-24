Brutalna szczerość Turka. Nie krył żalu tuż po meczu. Tak podsumował Polaków

Reprezentacja Polski udanie zainaugurowała zmagania w fazie pucharowej tegorocznych mistrzostw świata, pewnie ogrywając w 1/8 finału 3:1 Kanadę. Także przed ćwierćfinałem z Turcją podopieczni trenera Nikoli Grbicia byli zdecydowanym faworytem, ale wszechobecne oczekiwania trzeba jeszcze umieć przenieść na parkiet.

W pierwszym secie środowego starcia "Biało-Czerwoni" zrobili to wręcz perfekcyjnie, rozbijając rywali 25:15. W drugim Turcy walczyli z nami niemal do samego końca, ale ostatecznie polegli, przegrywając 22:25. W trzeciej partii Bartosz Kurek i spółka nie pozostawili już jednak przeciwnikom żadnych złudzeń i oddając im 19 punktów, zameldowali się w najlepszej czwórce mistrzostw świata.

Adis Lagmudija zabrał głos po porażce Turcji. Mówi wprost o grze Polaków

Turcy byli tego dnia znacznie gorsi od Polaków i nie zaprezentowali się tak, jakby sobie tego życzyli. Przyznał to po spotkaniu atakujący ich reprezentacji Adis Lagumdzija, który stwierdził, że także reprezentacja Polski nie zaprezentowała swojej najlepszej wersji.

Chcieliśmy zgrać znacznie lepiej, niż zagraliśmy dzisiaj. Ale jest jak jest. Polska zagrała dobry mecz. Ale nie powiedziałbym, że świetny. I właśnie to chcę powiedzieć. Gdyby spisywali się świetnie i wszystko serowali, powiedziałbym, że jest okej. Cóż, stało się, co się stało. Nie poradziliśmy sobie dzisiaj

I dodał: - To dla nas cenna lekcja. To dobre dla naszej przyszłości, by zrozumieć, że nie jest łatwo, turnieje są długie, a my musimy pozostawać zdrowi i ciągle skupiać się na kolejnym meczu.

26-latek wyraził także głęboką wiarę w to, że udany do tej pory występ Turków na mistrzostwach świata, będzie owocny także w kontekście ich przyszłości.

- Nie licząc dzisiejszego meczu, graliśmy świetną siatkówkę. Walczyliśmy o każdą piłkę. To była siatkówka na wysokim poziomie, a o to w tym wszystkim chodzi. Mam nadzieję, że będziemy kontynuować proces uczenia się na podstawie tego turnieju i przeniesiemy tę energię na przyszłoroczną Ligę Narodów - powiedział.

Podczas gry Turcy pakują się do domu, reprezentacja Polski może już rozpocząć przygotowania do sobotniego boju o finał z Włochami. Siatkarze z Italii w środę spisali się koncertowo, rozbijając 3:0 kadrę Belgii.

