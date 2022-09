Błysnął na siatkarskich mistrzostwach świata. Wypatrzył go polski klub

Liczba Semeniuków w PlusLidze musi się zgadzać. Co prawda Kamil Semeniuk, gwiazda reprezentacji Polski i świeżo upieczony wicemistrz świata, przeniósł się z Grupy Azoty ZAKS-y Kędzierzyn-Koźle do Sir Safety Conad Perugia, ale za to w polskiej lidze będzie występować Jurij Semeniuk z Ukrainy. 28-letni środkowy zamyka kadrę warszawskiej drużyny na najbliższy sezon.