Bednorz ekspresowo zareagował na "odstrzelenie" przez Grbicia. Od razu ogłosił

Nikola Grbić dawał do zrozumienia całym sobą, że najświeższa decyzja, którą podjął w ostatnich godzinach, bardzo dużo go kosztowała. Gdy stało się jasne, że Serb na Filipiny wybierze czterech przyjmujących, a na obóz do Zakopanego zabrał pięciu asów na tę pozycję, trudny moment czekał na jednego z zawodników tej formacji.

Grbić: Marzeniem Bednorza jest Los Angeles

Zakładając, że notowania Wilfredo Leona, Tomasza Fornala i Kamila Semeniuka są najwyższe, było jasne, że wybór dokona się pomiędzy Arturem Szalpukiem i Bartoszem Bednorzem. Sytuacja tego drugiego jest o tyle trudna, że poprzednim razem przeżył wielki zawód, gdy zabrakło dla niego miejsca na igrzyskach w Paryżu. Teraz sytuacja się powtarza, co pod względem emocjonalnym jest bardzo trudne do udźwignięcia.

- Ostatniej nocy nie spałem, naprawdę. Przez kilka ostatnich dni cały czas o tym myślałem. To jest najgorsza część mojej pracy, gdzie ja muszę rozmawiać z zawodnikiem i powiedzieć, że nie będzie z nami. Dla mnie to było wyjątkowo trudne, bo drugi raz z rzędu dotyczy "Bendżiego". I ja wiem, jak to może być trudne dla niego. Ja naprawdę mam nadzieję, że on chce jeszcze być z nami i kontynuować z nami następny sezon - stwierdził Nikola Grbić w rozmowie z gronem dziennikarzy, wśród których nie zabrakło wysłannika Interii.

Grbić zaznaczył, że nie miał żadnych zastrzeżeń do tego, w jaki sposób w ostatnich miesiącach pracował Bednorz. - Myślę, że on naprawdę zrobił wszystko, żeby wrócić do formy, ale niestety miał problemy fizyczne, które w końcu nie pozwoliły mu, żeby mógł trenować normalnie - dodał selekcjoner Polaków.

W dalszej części tej wypowiedzi trener przedstawił dość zaskakującą optykę, która była próbą odpowiedzenia na pytanie, dlaczego decyzję zdecydował się ogłosić jednak przed trzydniowym turniejem, a nie dopiero po jego zakończeniu.

- Ja naprawdę myślę, że jeden trening albo jedno spotkanie jest wystarczające, żeby zmienić kompletnie to, co się działo przez cały sezon - zaczął Grbić, a następnie wyjaśniał ten punkt widzenia: - Dlatego zdecydowałem się zrobić to teraz, a nie po Wagnerze, bo naprawdę myślę, że decyzja byłaby trudniejsza, jeśli Bartosz zagrałby bardzo dobrze jeden mecz i potem... Tak, może jeden mecz zagrałby bardzo dobrze lub dobrze, ale ja oglądałem cały sezon.

Odpowiedź na pytanie, czy podczas tej krótkiej rozmowy, którą trener odbył z zawodnikiem tuż przed czwartkową konferencją, usłyszał od niego jakąś deklarację, zaczął od stwierdzenia: "nie, on nie powiedział nic takiego", a następnie uściślił:

- Mówił, że jego marzeniem jest oczywiście być w Los Angeles (na igrzyskach w 2028 roku - przyp.). Ale ja odpowiedziałem, że oczywiście nie wiem, co będzie za kilka sezonów, ale jeśli on chce... Ja jestem naprawdę zadowolony, bo bardzo lubię z nim pracować. Nie mam z "Bendżim" żadnych problemów, absolutnie. Chodzi tylko o to, że jego forma w tym momencie nie jest na tym poziomie, na którym myślę, że może być. Znam go, wiem, jak może grać i myślę, że kiedy będzie na swoim poziomie, to absolutnie będzie z nami - zapowiedział trener kadry.

Odnośnie Artura Szalpuka, który wygrał tę rywalizację, Grbić zgodził się ze stwierdzeniem, że słabszym elementem tego siatkarza jest przyjęcie. Uważa jednak, że to nie jest dostateczny powód, by przy innych walorach skreślać 30-latka.

- Oczywiście możemy rozmawiać też o tym, że "Leo" (Wilfredo Leon - przyp.) nie jest najlepszym przyjmującym. Ale Artur z Brazylią i z Włochami grał dobrze. Oczywiście to nie jest jego najlepszy element, ale my jako zespół mamy innych zawodników, którzy mogą pomóc. Artur ma inne jakości jak zawodnik i to, co dla mnie jest bardzo ważne oraz dla zespołu, to jego energia oraz emocje. On cały czas daje energię zespołowi. Przecież na drugim turnieju Ligi Narodów był ze złamanym palcem. Tak, miał złamany palec, a był z nami. To naprawdę jest sezon, w którym zasługuje, aby być w kadrze i dlatego tutaj jest - wyjaśnił Nikola Grbić swój niełatwy wybór.

Artur Gac, Tauron Arena Kraków

