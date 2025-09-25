Partner merytoryczny: Eleven Sports

Bartosz Kurek zaprzecza. Konsternacja po meczu. Słowa kapitana się poniosły

Artur Gac

Artur Gac

- Właśnie nie. Myślę, że turecki rozgrywający parę razy nas zaskoczył i cały czas walczyliśmy, żeby im się przeciwstawić i zbudować dobry blok - stwierdził Bartosz Kurek, gdy gratulowaliśmy jemu i kolegom z zespołu, w jaki sposób mieli "rozczytaną" reprezentację Turcji w ćwierćfinałowym spotkaniu. W końcu, w toku dalszej rozmowy, 37-letni gwiazdor doszedł do najważniejszego wniosku, który tłumaczy, dlatego spotkanie zakończyło się wynikiem 3:0, z siatkarskim nokautem w pierwszej partii.

Bartosz Kurek
Bartosz Kurekvolleyballworld.comPUSTE

Pierwszy set to była kompletna deklasacja. Reprezentacja Polski narzuciła taki poziom gry, że przeciwnicy, wydatnie osłabieni brakiem jednego ze swoim motorów napędowych, a wykluczonego z powodu kontuzji uda Efego Mandiraciego, nie byli w stanie nawiązać wyrównanej walki. Efekt? 25:15.

Imponująco wyglądała statystyka skuteczności w szeregach "biało-czerwonych", na poziomie 72 procent. Polacy zaczęli niesamowicie pobudzeni, rozgrywając bodaj najlepszy set na tym turnieju.

Bartosz Kurek: Marcin Komenda był najlepszym zawodnikiem na boisku

- Nie wiem, czy to był nasz najlepszy set. Najlepszy ma być ten następny, który rozegramy i tak do tego podchodzimy. Myślę, że w tym meczu Turkom było naprawdę ciężko, bo graliśmy w ataku fenomenalnie. "Komi" (Marcin Komenda - przyp.) prowadził grę znakomicie, a my też z tych jego wystaw podejmowaliśmy dobre decyzje - komentował Bartosz Kurek, kapitan naszej kadry.

Zobacz również:

Wilfredo Leon jest zachwycony, że przed Polakami starcie z Włochami w półfinale MŚ
MŚ siatkarzy

Wielka wiadomość od Wilfredo Leona. Czekał, by to ogłosić, całe mistrzostwa

Artur Gac
Artur Gac

    I bardzo szybko zaskoczył, gdy opinii o "doskonałym rozczytaniu taktycznym przeciwnika" postawił weto. - Właśnie nie. Myślę, że turecki rozgrywający parę razy nas zaskoczył i cały czas walczyliśmy, żeby im się przeciwstawić i zbudować dobry blok. W drugim secie, z tego co kojarzę, grali na niesamowitym procencie w ataku. I tak na krótką chwilę wyszła nasza zagrywka. Uważam, że oni całościowo zagrali nieźle, ale my po prostu tego dnia byliśmy na dobrym poziomie - przedstawił swoją optykę.

    Siedem bloków, sześć asów (przy odpowiednio dwóch i jednym w całym spotkaniu u Turków), a do tego fakt, że pierwszy i zarazem ostatni punkt zagrywką zdobyli oni dopiero w trzecim secie. A to wszystko przy założeniu, że mieli "kopać" zagrywką, wygląda niesamowicie. I wskazywałoby raczej na skromność w ocenie kapitana.

    Nie jest łatwo "kopać" zagrywką, kiedy wiesz, że po drugiej stronie jest taki zespół, jak my w tym spotkaniu, który w ataku nie wybacza. Musisz naciskać, ta zagrywka nie wchodzi, my zdobywamy przewagę i z każdym kolejnym punktem jest coraz trudniej. Myślę, że to było po Turkach widać, ale walczyli do końca i musieliśmy utrzymywać koncentrację w każdym secie. Nie było to takie mega kontrolowane zwycięstwo - zaznaczył Kurek.

    - Z czego mam największą satysfakcję poza wynikiem? Nie czerpię z tego jakiejś ukrytej przyjemności, po prostu gramy o rezultat i o wynik. Awansowaliśmy do czwórki najlepszych zespołów na świecie, cieszę się z tego bardzo, ale kolejne spotkanie będzie dużo trudniejsze - dodał.

    Znów na drodze Orłów stają Włosi, z którymi od lat toczą fantastyczne boje o największą stawkę. Italia także pokazała świetną dyspozycję, zmiatając z placu gry w ćwierćfinale reprezentację Belgii.

    - Można było się spodziewać, że w końcu na nich trafimy. Dobrze, że na tym etapie turnieju, bo poprzeczka wyląduje naprawdę super, super wysoko. I będziemy musieli zagrać bardzo dobrze, żeby móc się im przeciwstawić i myśleć o dobrym rezultacie - nie ma wątpliwości lider kadry.

    Kurek: Trochę przegraliśmy po drodze, żeby nauczyć się rozgrywać takie mecze

    Ćwierćfinał, w opinii Kurka, to już taki moment w turnieju, który odróżnia takie zespoły, jak Włochy, od drużyn dopiero aspirujących, dotąd robiących furorę na Filipinach i już nazywanych "czarnym koniem".

    - Myślę, że trochę wyszło nasze doświadczenie w tego typu meczach. Chociaż to nie było genialne spotkanie w naszym wykonaniu, to przez tych kilka, czy kilkanaście lat nauczyliśmy się rozgrywać takie spotkania. Trochę też takich spotkań po drodze przegraliśmy, żeby móc się ich nauczyć. Doświadczenie w tego typu meczach mogło zaważyć, ale na końcu, kiedy nerwy opadają, wychodzi też klasa i jakość zawodników. I po prostu zespołowość. Myślę, że właśnie tym ostatnim w meczu z Turkami dominowaliśmy - podkreślił.

    Zobacz również:

    Jakub Kochanowski w towarzystwie swoich kolegów
    MŚ siatkarzy

    "Wszystkie plany Polaków przekreślone". Kochanowski rzuca światło tuż po meczu

    Artur Gac
    Artur Gac

      Na koniec odniósł się jeszcze do małego "incydentu", gdy bardzo mocną zagrywką pechowo ustrzelił stojącego tyłem przy siatce Marcina Komendę. Nasz rozgrywający aż się naprężył, tak odrzucił ten strzał.

      - Marcin był naszym najlepszym zawodnikiem na boisku, zagrał kapitalnie od początku do końca. Więc to było takie przyjacielskie poklepanie po plecach. Trochę mocniejsze, trochę za mocne - uśmiechnął się Kurek, dając do zrozumienia, że atmosfera w zespole nadal jest znakomita.

      Z Manili - Artur Gac

      Polsat SportPolsat Sport
      Bartosz Kurek
      Bartosz KurekMarcin Golba/NurPhotoAFP
      Reprezentacja Polski w siatkówce. Na zdjęciu Nikola Grbić oraz Bartosz Kurek
      Reprezentacja Polski w siatkówce. Na zdjęciu Nikola Grbić oraz Bartosz KurekFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP / Marcin Golba / NurPhoto / NurPhoto via AFPAFP
      Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

      Najnowsze

    • Piłka nożna
    • Żużel
    • Zimowe
    • Koszykówka
    • Sporty walki
    • Siatkówka
    • Hokej
    • Piłka ręczna
    • Tenis
    • Motorowe
    • Inne
    • Redakcja