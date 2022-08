Bartosz Kurek opisuje widok, jaki zastał w Katowicach. Tego się zupełnie nie spodziewał

Bardzo budująca mogła być także frekwencja, bo Spodek wypełnił się w dużym procencie, mimo że był to "tylko" sparing rozgrywany we wtorkowy wieczór. W superlatywach o kibicach wypowiadał się po spotkaniu Kurek.

Bartosz Kurek z ostatnimi przewidywaniami przed mundialem

Kurek w tym meczu miał sporo czasu, by przyglądać się grze kolegów z kwadratu, pokusił się też o opinię z tej perspektywy. - Jest jeszcze kilka mankamentów, ale jak zwykle była to czysta przyjemność być na parkiecie z tymi chłopakami, a patrzeć na nich chyba jeszcze większa. Ci zawodnicy, którzy nie rozpoczęli tego spotkania, dali wspaniały show - dodał 33-latek.

- Zrobiliśmy wszystko co w naszej mocy, by być gotowi i z tego bardzo się cieszę. Nie mieliśmy żadnej kontuzji, wszyscy są przygotowani. Wykonaliśmy swoją pracę, damy z siebie wszystko. Co będzie, to będzie. Jeżeli któregoś dnia jakiś przeciwnik będzie od nas lepszy, to będziemy musieli to zaakceptować. Wierzę jednak, że nasz moment na tych mistrzostwach nadejdzie - zapowiada.