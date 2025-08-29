Bartosz Kurek kompletnie zaskoczył. Kapitan kadry stawia sprawę jasno

- Rywale grali dziś przeciętnie, my trochę lepiej. Taki średni meczu dla obu drużyn - te słowa, wypowiedziane przez Norberta Hubera, chyba w najkrótszy, a jednocześnie najcelniejszy sposób oddają to, co działo się w Tauron Arenie Kraków.

Huber oraz Bartosz Kurek, za którymi problemy ze zdrowiem, co poważnie stawiało pod znakiem zapytania ich obecność w kadrze, jak tlenu potrzebują minut, by łapać rytm grania. Doskonale wie o tym także trener Nikola Grbić, posyłając obu swoich asów do boju w wyjściowej szóstce. Nasi zawodnicy wyglądali na ociężałych, ale na tym etapie przygotowań, gdy dopiero co zeszli z wielkich obciążeń na obozie przygotowawczym w Zakopanem, jest to całkowicie normalne.

Kurek o Sasaku: Musiałbym bardzo mocno popracować, żeby do niego doskoczyć

Niemniej obaj wysłali sygnał, że selekcjoner wiedział co robi, desygnując ich do mistrzowskiej czternastki. Kurek miał w piątkowy wieczór swoje bardzo przyjemne momenty, bo kibice dwukrotnie odśpiewali mu "sto lat", a na końcu otrzymał także torcik, jak przystało na jubilata. - Kibice zawsze odejmują lat i dodają skrzydeł - odwdzięczył się 37-letni weteran i zdradził, że lekka dyspensa od diety będzie miała miejsce. - Torcik będzie spróbowany. Są dni, kiedy można sobie pozwolić na więcej, ale z głową, bo musimy wcześniej wstać na poranny trening, a wieczorem nie zawieść naszych kibiców.

Kurek w całym meczu zdobył o trzy punkty więcej od naszego drugiego najlepiej punktującego w zespole Wilfredo Leona, ale do dorobku w postaci 17 "oczek" nie przykładał nadmiernej wagi. Podkreślił coś innego.

- Nie do końca jeszcze patrzyłem w statystyki. Myślę, że dla mnie to był fajny mecz na przetarcie, przede wszystkim po tak długiej przerwie od niegrania. A dla moich kolegów powrót do tego, do czego przyzwyczaili nas w tym sezonie - odparł.

Mający przebogaty ogląd na to, jak wygląda przygotowanie zespołu do wielkiej imprezy Kurek, bez zastanowienia ocenił formę, jaką on i jego koledzy pokazali na tle Serbów. Dodajmy, że rywale niespecjalnie wysoko zawiesili poprzeczkę.

- Myślę, że nie jest to absolutny peak naszych możliwości, co było widać w niektórych momentach tego spotkania. Ale jesteśmy na dobrej drodze, myślę że te rotacje, które w kolejnych meczach na pewno nastąpią, też pokażą, że nie tylko siódemką, ósemką czy dziewiątką, ale całą czternastką silnie stoimy. Wierzę, że mistrzostwa mogą być dla nas udane - podkreślił wicemistrz olimpijski.

Gwiazdor nie zaprzeczył, że występ reprezentacji Brazylii, która w pierwszym piątkowym meczu została zaskakująco wysoko i szybko ograna przez Argentynę, mógł zdumiewać. Ale dostrzegł też w tym zagrożenie, które może dać o sobie znać w sobotni wieczór, gdy Orłom przyjdzie zmierzyć się z tym arcymocnym rywalem (godz. 20:30).

- Specjalnie nie zastanawiam się nad tym, czego się spodziewać po Brazylii, bo pewnie też są na podobnym jak my i Argentyńczycy etapie przygotowań. Zresztą rano widzieliśmy niektórych zawodników na siłowni. To jeszcze nie jest ten docelowy moment sezonu, gdzie wszyscy mają grać swoją najlepszą siatkówkę. Ale na pewno myślę, że poddenerwowana taką porażką Brazylia będzie chciała się zrewanżować - zaznaczył kapitan zespołu.

Ciekawie zrobiło się, gdy Kurek został zapytany, na ile potrzeba mu takich meczów rozbiegowych, by poczuć się pewnym siebie i w dobrej dyspozycji.

- Po pierwsze nie mamy takiego luksusu, zaraz musimy grać grać docelowy turniej, więc na tym się nie koncentruję. Wykorzystuję każdą daną okazję i szansę na treningu, czy na meczu. I po prostu będzie musiało wystarczyć. A jak nie, to wiem, że Kewin sobie bardzo dobrze poradzi. Zresztą nawet gdybym był od początku w rytmie treningowym, to myślę, że Kewin Sasak jest na takim poziomie, że musiałbym bardzo mocno popracować, żeby do niego doskoczyć - stwierdził jeden z filarów ekipy Grbicia.

Czyżby zatem Krzysztof Ignaczak w rozmowie z Interią bezbłędnie ocenił sytuację z myślą o wyjściowym składzie na pierwszy mecz mistrzostw świata? - Kewin Sasak to też jest duża postać, myślę że Bartek Kurek na chwilę obecną będzie drugim atakującym. Tak mi się wydaje, bo Kewin na przestrzeni całego turnieju Ligi Narodów pokazał się z naprawdę świetnej strony - powiedział były znakomity libero, mistrz świata z 2014 roku.

Artur Gac, Tauron Arena Kraków

Jakub Popiwczak: Memoriał Wagnera to niby turniej towarzyski, a zjeżdża się światowa śmietanka. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Bartosz Kurek MICHAL KLAG/REPORTER PUSTE