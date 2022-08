Bartosz Kurek ironizuje przed meczem MŚ. "To przegrywamy, ustalone"

Meksyk to outsider grupy C, który w pierwszym meczu turnieju przegrał 0:3 z Amerykanami. Dwa dni później takim samym wynikiem zakończył się jego mecz z Polską . W spotkaniu z obrońcami tytułu sprzed czterech i ośmiu lat Meksykanie musieli sobie radzić z klasowym przeciwnikiem, ale i atmosferą wypełnionego po brzegi katowickiego Spodka.

- Czy przez to było im trudniej? Myślę, że właśnie łatwo jest grać przeciwko mistrzom świata przy takiej atmosferze i nie mieć nic do stracenia. Pokazali parę ciekawych akcji. Są zespołem, który gra inną siatkówkę. Nie mają aż tak dobrych warunków fizycznych, więc muszą wykorzystywać inne elementy. Życzę im powodzenia - zaznacza Kurek.

Polska - Meksyk. Bartosz Kurek: Jesteście w stanie sobie wyobrazić?

- A jesteście sobie w stanie wyobrazić, co by się działo, gdybyśmy przegrali to spotkanie? Presja też na nas ciążyła. Czujemy, że to mistrzostwa świata, i nie możemy sobie pozwolić na potknięcie w takim meczu. Każdy ma swoją wagę i ciężar, nawet ten - twierdzi atakujący reprezentacji Polski.