Po ostatniej edycji Ligi Narodów i złocie wywalczonym przez polskich siatkarzy Nikola Grbić nie miał łatwego zadania, powołując zawodników na kolejny wielki turniej, czyli mistrzostwa świata. Wielką niewiadomą było, czy na Filipiny uda się Artur Szalpuk, czy Bartosz Bednorz.

W ostatniej dniach opinia publiczna zakładała, że to raczej świeżo upieczony zawodnik PGE Projektu Warszawa pojawi się na liście, ale nic bardziej mylnego. Wśród powołanych próżno szukać jego nazwiska, za to znajduje się tam Artur Szalpuk właśnie. O ile to dla niego wielkie wyróżnienie, to kibice nie mogli przejść obojętnie obok faktu, że to kolejny taki przypadek w karierze Bartosza Bednorza.

Bartosz Bednorz skreślony przez Grbicia. Nagle takie słowa. "Po męsku to znosi"

Już przed igrzyskami olimpijskimi, które odbyły się przed rokiem w Paryżu, Bednorz musiał przełknąć gorycz porażki, kiedy do Francji zamiast niego pojechał Łukasz Kaczmarek. Po powołaniach Grbicia głos zabrał również Jakub Bednaruk, jeden z ekspertów "Polsatu Sport".

Stefano Lavarini: Bardzo się obawiałem przed tym spotkaniem, ale to był świetny mecz. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

- Ciężkie jest życie Bednorza. Trzeba podkreślać klasę i profesjonalizm, z jakim podchodzi do swojej kadrowej przygody. Po męsku to znosi. Szanuję. Gratulacje dla Szalupy, bo każdą minutą na boisku i poza nim starał się przekonać do siebie trenera. Lubię po prostu obu - napisał były siatkarz i trener, zauważając, jak znosi kolejne decyzje selekcjonera Bednorz.

Rozwiń

Tuż po powołaniach, eksperci, dziennikarze i kibice zastanawiali się, czy w grę nie wchodzą problemy zdrowotne zawodnika, jednak selekcjoner to wykluczył podczas spotkania z dziennikarzami.

- Ostatniej nocy nie spałem, naprawdę. Przez kilka ostatnich dni cały czas o tym myślałem. To jest najgorsza część mojej pracy, gdzie ja muszę rozmawiać z zawodnikiem i powiedzieć, że nie będzie z nami. Dla mnie to było wyjątkowo trudne, bo drugi raz z rzędu dotyczy "Bendżiego" - wyznał Grbić.

Przy okazji serbski szkoleniowiec zaznaczył, że jego relacje z zawodnikiem są naprawdę dobre i nie ma mowy o żadnym konflikcie, który mógłby wpłynąć na podejmowaną przez niego decyzję. - Nie mam z "Bendżim" żadnych problemów, absolutnie. Chodzi tylko o to, że jego forma w tym momencie nie jest na tym poziomie, na którym myślę, że może być - zakończył.

Mistrzostwa świata na Filipinach rozpoczną się 12 września i potrwają do 28 września. Zanim jednak biało-czerwoni wybiorą się na czempionat, to wezmą jeszcze udział w Memoriale Huberta Wagnera, który odbędzie się w dniach 29-31 sierpnia w TAURON Arenie w Krakowie.

Bartosz Bednorz wrócił do gry w reprezentacji Polski. Nikola Grbić przekonuje, że teraz przyjmującemu najbardziej potrzeba czasu volleyballworld.com / Adam Warżawa / PAP PAP

Nikola Grbić skreślił dwóch siatkarzy przed MŚ Marcin Golba AFP

Bartosz Bednorz nie chce wracać w szczegółach do swojej nieobecności na igrzyskach w Paryżu. Mówi to wyraźnie w rozmowie z Interią MATEUSZ BIRECKI / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP