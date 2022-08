Atrakcje dla kibiców przed siatkarskimi mistrzostwami świata

I ty możesz zagrać z Krzysztofem Ignaczakiem

- Chcemy, aby to wielkie siatkarskie święto nie ograniczało się wyłącznie do Spodka, ale także by mieszkańcy miasta mogli poczuć sportowe emocje. Stąd pomysł na zorganizowanie Pikniku Siatkarskiego. Wstęp na te wydarzenia jest bezpłatny, dlatego zachęcam mieszkańców do uczestnictwa - mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.