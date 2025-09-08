As kadry nagle zaczął mówić o Grbiciu i... Heynenie. Wyszła prawda na ich temat

Bartosz Kurek, Jakub Kochanowski i Artur Szalpuk - co łączy trójkę tych reprezentantów Polski, którzy już w najbliższą sobotę meczem z Rumunią rozpoczną siatkarskie mistrzostwa świata na Filipinach?

Poza faktem, że dwaj piersi w kadrze trenera Nikoli Grbicia stanowią pierwszoplanowe postaci, Kurek z pozycji kapitana, a "Kochan" jednego z wicekapitanów, to drogi całej tej trójki przecinają się od długich lat. Z punktu widzenia nadchodzącego czempionatu w Azji najistotniejsze jest to, że z obecnej "czternastki" tylko oni znają smak złotego medalu MŚ, wywalczonego w 2018 roku.

Artur Szalpuk: Z emocji to wszystko w głowie zanikło

Artur Szalpuk miał wtedy 23 lat i stał się "złotym dzieckiem" polskiej siatkówki. - Nigdy nie słyszałem takich określeń wobec siebie. Myślę, że jest tutaj wiele innych osób, które tak mogłyby być nazywane. Niemniej pierwsze styczności z oczekiwaniami, z jakąś siatkarską presją, kiedy to zaczęło do mnie docierać, to myślę, że po mistrzostwie świata w 2018 roku. Wcześniej grałem sobie tak fajnie, tak po prostu beztrosko i się tym bawiłem, a później te głosy zaczęły do mnie dochodzić - mówi w rozmowie z Interią obecnie 30-letni siatkarz, którego miałem okazję poznać na dużej imprezie, w jego kategorii wiekowej, w 2013 roku.

Jako 18-latek wystąpił w Utrechcie na Letnim Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy (EYOF) i, obok Aleksandra Śliwka - obecnie wielkiego nieobecnego z powodu kontuzji - był wyróżniającą się postacią turnieju. "Biało-czerwoni" pod wodzą trenera Wiesława Czai wywalczyli srebrny medal. - Dobrze pamiętasz. Tam brakowało jeszcze Rafała Szymury, który też grał z nami w kadrze i on był wtedy pierwszoplanową postacią razem z Olkiem. Ja byłem rezerwowym, ale przez kontuzję pojechałem na turniej i tam grałem. Fajne czasy, fajnie to wspominamy. Razem wchodziliśmy do tej wielkiej siatkówki, do wszystkich kadr i dalej utrzymujemy kontakt ze sobą - zanurzył się we wspomnieniach nasz przyjmujący, który teraz na ostatniej prostej selekcji wygrał bezpośrednią rywalizację z Bartoszem Bednorzem.

Tytuł mistrzów świata, tak nieoczekiwany w 2018 roku, to oczywiście najpiękniejsze wspomnienie w dotychczasowej karierze, ale ciekawy jest fakt, że w pamięci siatkarza niewiele się wyryło. Dzisiaj wcale nie sypie wspomnieniami z rękawa i szybko znajduje odpowiedź, czym to może być spowodowane.

- Ostatnio z kimś o tym rozmawiałem i pamiętam bardzo mało, naprawdę. Jakbym miał wymienić jakąś akcję z dowolnego meczu lub jakiś mecz, w jaki sposób graliśmy, to bardziej tylko kojarzę wynik i ogólny zarys. Pamiętam, o dziwo, hotel w Warnie i pamiętam, że w pokoju byłem z "Bieniem" (Mateusz Bieniek - przyp.). Nie wiem, chyba to były takie emocje, że właśnie z tego powodu w głowie to wszystko zanikło - podejrzewa siatkarz klubu Asseco Resovia Rzeszów.

Fakty są jednak takie, że już wtedy "Szalupa" bardzo mocno zbudował swoją pozycję w drużynie narodowej. W sezonie reprezentacyjnym, poprzedzającym turniej mistrzowski, wówczas jako jedyny wystąpił we wszystkich pięciu turniejach Ligi Narodów. Był także w Final Six, aż stał się absolutnie pierwszoplanową postacią i ówczesny trener Orłów Vital Heynen stworzył z mierzącego 201cm wzrostu zawodnika jednego ze swoich niezbędnych siatkarzy.

Wcześniej, przy poprzednich trenerach, młodym zawodnikom bardzo ciężko było się przebić i zaprezentować w reprezentacji Polski. I to właśnie zmiana trenera zapoczątkowała, że my zaczęliśmy dostawać szanse i bardzo dużo osób grało podczas Ligi Narodów. Vital tę kadrę zmienił, troszkę odmłodził, dawał więcej szansy i to był tak naprawdę jedyny sezon w kadrze, kiedy grałem bardzo dużo. Podczas mistrzostw świata występowałem w szóstce, bo jeszcze w Lidze Narodów było bardzo dużo rotacji. Bardzo miło ten okres wspominam. Cieszę się, że tam otrzymałem swoją szansę, grałem dobrze i zdobyliśmy mistrzostwo świata.

Późniejsze lata pokazywały, że Szalpuk nie był w stanie na dobre ugruntować swojej pozycji w kadrze. Nie poszedł śladem wspomnianego Kurka, ale teraz, po bardzo udanym roku z kadrą, znalazł uznanie w oczach trenera Grbicia. Przyjmujący na pytanie, czym mógł szczególnie zaimponować selekcjonerowi, że ten delegował go do "14" na mistrzostwa świata na Filipinach (12-28 września), nieco inaczej stawia sprawę.

- Nie wiem, ja nie myślę w takich kategoriach jak zaimponować trenerowi. A myślę w kategoriach co jest słuszne i potrzebne do tego, żebym był lepszym siatkarzem i mógł pomóc swojej drużynie w wygrywaniu meczu, w lepszych treningach i w osiąganiu sukcesów. Jeżeli ktoś to docenia i to widzi, to fajnie, cieszę się z tego i to jest miłe, ale oczywiście sam ze sobą jestem w zgodzie i mi z tym dobrze - odparł zawodnik.

Szalpuk porównał Grbicia do Heynena. Tylko jedno ich łączy

Dużym wyzwaniem było zestawieniu obu trenerów, twórcy tamtego sukcesu, Belga Heynena, któremu Szalpuk tak wiele zawdzięcza, z obecnym asem w swoim fachu. Z Grbiciem nasz zespół nie schodzi z podiów mistrzowskich imprez. Uprzedzając ewentualną reakcję siatkarza poprosiłem, by nie spłycił wypowiedzi i nie powiedział tylko, że różnią się wszystkim.

- Ale to właśnie tak trzeba ich zobrazować - roześmiał się mistrz świata. A zaraz potem dodał: - Są zupełnie inni, mam wrażenie, że na każdej płaszczyźnie są inni. Może powiem zatem, co ich łączy. Każdy z nich ma swój pomysł na siatkówkę, swój styl i wymaga od drużyny, żeby w takim stylu grała. Obaj zaszczepiają ten pomysł w swoje drużyny.

Szalpuk wchodził do reprezentacji, gdy miał 20 lat. Dzisiaj w kadrze na mistrzostwa świata mamy dwóch nieoczywistych wygranych, czyli 20-letnich Jakuba Nowaka i Maksymiliana Graniecznego. Co starszy o dziesięć lat kolega, sam przerabiający analogiczną sytuację, podpowiedział dwójce nowych kolegów?

- Hmmm... Nie czuję się w pozycji, żeby komuś doradzać. Powiedziałbym tylko, żeby cieszyli się chwilą, ciężko pracowali, nie przejmowali się swoimi niepowodzeniami i nie czytali mediów.

A co obecny Artur Szalpuk doradziłbym "tamtemu Arturowi"? - By się mniej przejmować - krótko odrzekł wielki wygrany. Z pozycji siatkarza, który już zna smak złota z mistrzostw globu, przyjmujący nawet nie udaje, że razem z kolegami ruszył na podbój Filipin z planem minimum.

- Cel jest jeden. Żeby nasza drużyna grała jak najlepiej i zdobyła złoto. Ten wspólny cel nas łączy i to jest główny cel, który mi przyświeca.

Artur Gac

Nikola Grbić: Turniej w Gdańsku był świetnym testem Polsat Sport Polsat Sport

Artur Szalpuk Piotr Matusewicz East News

Artur Szalpuk (z prawej) Mateusz Birecki/REPORTER Reporter