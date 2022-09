Argentyński klucz do zwycięstwa z Serbią: poprawić serwis

Argentyńczycy w fazie grupowej nie wypadli nadzwyczajni. Przegrali z Iranem i Holandią po 2-3, dopiero ostatnie dwa zwycięskie sety z Egiptem, dające zwycięstwo 3-2 były naprawdę dobre. - Myślę, że czwarty i piąty set przeciwko Egiptowi pokazały to, czego naprawdę chcemy, dobrze stosować grę defensywną, utrzymywać piłkę przy życiu, być czujnymi, dobrze stosować taktykę. Jesteśmy przekonani, że możemy grać lepiej i musimy starać się utrzymać to przekonanie tak długo, jak to możliwe - uważa Facundo Conte w rozmowie z "Olé", najpopularniejszą sportową gazetą w Argentynie.