Argentynie słabo szło w grupie, a potem... rozbiła Serbię. Jest ćwierćfinał!

To była przedostatnia zagadka 1/8 finału. Serbowie w grupie łatwo wygrali trzy mecze, Argentyńczycy tylko jeden: 3-1 z trudem z Egiptem, ale to nic nie znaczyło. Jedni i drudzy wierzyli w awans do ćwierćfinału. Serbowie czekają w mistrzostwach świata od 12 lat (brąz w 2010), Argentyńczycy - od... 40 (brąz w 1982)