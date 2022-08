Apel Grbicia do polskich kibiców. Takie słowa tuż przed startem MŚ!

"Biało-Czerwoni" od 2014 roku dzierżą tytuł mistrzów świata. Kolejna próba obrony tego lauru to nie tylko wielkie wyzwanie pod względem sportowym, ale i gigantyczna presja, związana z oczekiwaniami fanów. Tym bardziej, że ostatnie, wielkie imprezy nie były dla Polaków zbyt udane. Występ na igrzyskach olimpijskich zakończył się już na ćwierćfinale, zaś podczas ubiegłorocznych mistrzostw Europy udało się zdobyć "tylko" brązowy medal.

Nikola Grbić apeluje do kibiców! Tuż przed mundialem

Grając przed własną publicznością Polacy mierzyć będą się z wielką presją. Trener kadry, Nikola Grbić zdecydował się zatem na apel do kibiców . Skierował go za pośrednictwem kanału "Polska Siatkówka" w serwisie YouTube.

- Spróbujmy pomóc tym chłopakom być najlepszymi, jacy potrafią być - powiedział, dając tym samym do zrozumienia, że krytyka w przededniu mundialu z pewnością im nie pomoże. Jak dodał, jeżeli pojawiać będą się na ich temat negatywne komentarze, "to nie pozwoli im się odbudować". - To ich spali, bo nałoży na nich presję - podkreślił.