Amerykański siatkarz nie zostawił złudzeń. To naprawdę myśli o Polakach

Katarzyna Koprowicz

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Kluby PlusLigi mają wielu swoich przedstawicieli w reprezentacji Polski, ale siatkarze występujący na naszych rodzimych parkietach grają też w innych kadrach narodowych. Jednym z nich jest Kyle Ensing, atakujący Aluron CMC Warty Zawiercie, który razem z reprezentacją Stanów Zjednoczonych szykuje się do mistrzostw świata. Jeszcze przed startem turnieju siatkarz wyznał, co myśli o polskich zawodnikach i ich potencjale.

Kyle Ensing
Kyle EnsingNaoki MoritaNewspix.pl

Większość reprezentantów Polski, których zobaczymy podczas mistrzostw świata, poprzedni sezon rozegrało w PlusLidze. Wyjątkami są Kamil Semeniuk, związany z klubem z Perugii oraz Jakub Nowak, który jeszcze czeka na debiut w najwyższej klasie rozgrywkowej. Polskie zespoły swoich przedstawicieli mają również w innych reprezentacjach, w tym w kadrze Stanów Zjednoczonych. W gronie amerykańskich zawodników powołanych na mistrzostwa świata jest Kyle Ensing.

Atakujący ma za sobą bardzo udany sezon w Aluron CMC Warcie Zawiercie, do czego odniósł się w rozmowie opublikowanej na stronie plusliga.pl.

"Mam za sobą świetny sezon w Zawierciu, który bardzo mi pomógł pod względem wejścia do sportowej rywalizacji na najwyższym poziomie. Polska liga jest jedną z najlepszych na świecie. Dzięki niej miałem okazję zarówno trenować, jak i walczyć z bardzo dobrymi zawodnikami i reprezentantami swoich krajów" - wyznał.

Ensing zarazem dodał, że udana kampania w klubie pomogła mu się przygotować do sezonu reprezentacyjnego. Teraz wręcz nie może doczekać się mistrzostw świata i rywalizacji z najlepszymi siatkarzami na świecie.

    MŚ siatkarzy. Kyle Ensing wprost o potencjale Polaków

    28-latek jest podekscytowany nie tylko możliwością sprawdzenia się na tle silnych rywali, ale też występami przed filipińską publicznością. Jak przypomniał, już podczas Ligi Narodów tamtejsi kibice "dali się poznać ze świetnej strony".

    To jedna z najlepszych publiczności, dla jakich występowaliśmy. Filipińczycy zawsze zapełniali trybuny do ostatniego miejsca i myślę, że tak będzie i tym razem
    dodał.

    Atakujący został też zapytany o to, które trzy drużyny będą stanowiły największe wyzwanie dla reprezentacji Stanów Zjednoczonych. Odpowiedź siatkarza nie pozostawia złudzeń i pokazuje, co ten myśli o Polakach i ich potencjale.

    "Towarzyszy nam duża ekscytacja i czekamy na spotkania z topowymi rywalami, takimi jak Polacy, Francuzi czy Włosi. Jestem przekonany, że zagramy przeciwko nim najlepiej, jak potrafimy" - wyznał.

    Amerykanie podczas czempionatu będą rywalizowali w grupie D, w której zagrają z Kolumbią, Portugalią i Kubą. Na Polaków, Francuzów lub Włochów mogą trafić dopiero w finale.

