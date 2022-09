Aleksander Śliwka: To, co działo się w hali, dodało nam powera

To właśnie Aleksander Śliwka był tym, który postawił kropkę nad "i", kończąc piłkę meczową .

Tym sposobem nasz as został jednym z bohaterem dreszczowca w ćwierćfinale, a dźwigał niemałą presję. Od początku turnieju musiał się nasłuchać, że być może powinien zająć miejsce na ławce kosztem Tomasza Fornala .

Bohater Aleksander Śliwka: Starałem się tego nie słuchać

- Starałem się nie słuchać tego i robić swoje. Robiłem co mogłem i cieszę się z półfinału. Byłem niesamowicie skoncentrowany, z wielką wolą walki wszedłem w mecz. Później opadliśmy z sił, ale to, co działo się w hali, dodało nam powera - podkreślił nasz przyjmujący.