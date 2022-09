Do pojedynku z USA na mistrzostwach świata w siatkówce nasi reprezentanci przystąpili w dobrych nastrojach i ze sporą dawką pewności siebie. Udowodnili, że nie bez powodu wielu kibiców i ekspertów upatrywało w nich faworytów tego starcia. Wygrali dwa pierwsze sety. Trzeci i czwarty należały do Amerykanów, ale już w decydującym piątym to Polacy znów byli górą, dzięki czemu zwyciężyli 3:2 i awansowali do półfinału rozgrywek. W najbliższym spotkaniu zmierzą się z Brazylijczykami .