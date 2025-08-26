12:0 i nagły koniec. Zaskakująca wpadka polskich siatkarzy, sytuacja się skomplikowała

Reprezentacja Polski do lat 21 rywalizuje na młodzieżowych mistrzostwach świata w Chinach. Młodzi siatkarze rozpoczęli zawody wręcz podręcznikowo. Od pierwszego meczu z Portoryko pokazali, że zdecydowanie nie będą odcinać kuponów. Z zawodnikami z Ameryki Północnej biało-czerwoni wygrali 3:0 (25:25, 25:22, 25:22).

Dzień później Polakom przyszło się mierzyć z reprezentantami Korei Południowej. I tutaj również nasze "młode orły" pokazały klasę, wygrywając 3:0 (25:26, 25:21, 25:20). A następny mecz na młodzieżowych MŚ to identyczny rezultat. Tym razem ofiarą padła Kanada, z którą wygraliśmy 26:24, 25:18, 25:20. Na taryfę ulgową nie mógł liczyć również Kazachstan, który biało-czerwoni również pokonali 3:0 (25:21, 25:21, 25:22).

Ostatni mecz w grupie na MŚ u21. Iran jednak za mocny

Po czterech meczach reprezentacja Polski do lat 21 legitymowała się nieskazitelnym bilansem 12:0. Do pełni szczęścia wystarczyła tylko (i aż) wygrana nad Iranem. Nasi rywale mieli jednak podobne ambicje, by zaliczyć komplet zwycięstw w grupie. Zatem, stawka była wysoka.

Polacy wystąpili w składzie: Błażej Bień, Bartłomiej Potrykus, Kamil Urbańczyk, Michał Grzyb, Aleksander Maciejewski, Wojciech Gajek, Jakub Jurczyk (libero), Jakub Kiedos, Igor Rybak, Stanisław Chaciński, Wiktor Przybyłek. Biało-czerwoni od początku musieli dostosować się do tempa narzuconego przez Irańczyków. Przeciwnicy skutecznie grali w defensywie, na co argumentów nie mogli znaleźć nasi chłopacy. Dlatego też siatkarze z Azji wygrali premierowego seta 25:18. Tym samym, Polacy stracili pierwszy punkt na MŚ u21.

Drugi set to nawiązanie walki z reprezentacją Iranu. Biało-czerwonym udało się utrzymać przewagę i ostatecznie wygrać 25:19. Zatem, w meczu był już remis. Jednak w trzeciej odsłonie starcia Irańczycy ponownie przejęli inicjatywę. Do tego proste błędy Polaków doprowadziły do tego, że tego seta przegraliśmy 17:25.

Czwarta faza to była walka o powrót do rywalizacji dla reprezentacji Polski. Jeszcze do stanu 15:17 dla Iranu można było mieć nadzieję, że młode orły podejmą walkę. Niestety, mimo walki do końca to zawodnicy z Azji okazali się lepsi. Wygrana w ostatnim secie 25:19 dała im zwycięstwo w całym meczu 3:1 i tym samym pierwsze miejsce w grupie. Biało-czerwoni zajęli drugą lokatę, z którą wiążą się określone konsekwencje.

Sytuacja reprezentacji Polski na MŚ U-21 się skomplikowała

Reprezentacja Polski do lat 21 zajęła drugie miejsce w grupie B mistrzostw świata w Chinach. Tym samym, bez problemów nasze orły awansowały do fazy play-off. Jednak, ze względu na zajęcie drugiej lokaty, a nie pierwszej, biało-czerwoni trafią na teoretycznie trudniejszego rywala. To nie musi oznaczać, że nasi młodzi zawodnicy sobie nie poradzą.

Siatkarze nie muszą się również obawiać, że przedwcześnie będą musieli zakończyć udział w turnieju. Nawet jeśli odpadną, czy to w play-offach, czy kolejnych fazach, będą rywalizowali o zajęcie konkretnego miejsca w turnieju. Przypomnijmy, że nawet po dwie najsłabsze kadry z każdej z grup grają dalej, walcząc o miejsca 17-24.

Natomiast reprezentacje, które awansowały do fazy play-off i tam przegrają, zawalczą o lokaty 9-16. Z kolei przegrana w ćwierćfinale oznacza rywalizację o zajęcie miejsc 5-8. Oczywiście, polscy kibice chcą, by nasza kadra narodowa zaszła jak najdalej na MŚ U-21 w Chinach.

