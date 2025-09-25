Polska - Włochy w półfinale mistrzostw świata 2025 w siatkówce mężczyzn. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: sobota, 27 września 2025 godz. 12:30W drugim półfinale mistrzostw świata w siatkówce mężczyzn dojdzie do przedwczesnego finału, bo tak określany jest ten pojedynek, w którym Polska zagra z Włochami. Każda z tych drużyn ma apetyt na złoty medal. „Biało-Czerwoni” w tym roku pokonali już „Italię” 3-0 w finale Ligi Narodów. O powtórzenie tego wyniku z pewnością będzie niezmiernie trudno, ale jest to realne. To mecz, w którym faworyta niezwykle trudno wskazać. Zapraszamy na relację na żywo.