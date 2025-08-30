Polska - Belgia: MŚ Kobiet 2025. Skrót meczu [WIDEO]
Polskie siatkarki awansowały do ćwierćfinału Mistrzostw Świata, pokonując Belgię w niezwykle dramatycznym meczu 1/8 finału. Po pięciosetowej walce z wynikami 25-27, 25-20, 25-17, 22-25 i 15-10, Biało-Czerwone zdołały przełamać opór rywalek i zapewnić sobie udział w kolejnej fazie.
Polska reprezentacja kobieca w siatkówce zaprezentowała charakter i determinację w decydującym starciu z Belgią. Mimo przegranej pierwszej partii (25-27), Polki szybko się otrząsnęły i wygrały kolejno dwa sety (25-20, 25-17) dzięki skutecznym atakom i znakomitej grze w bloku. Belgijki odpowiedziały jednak w czwartej odsłonie, doprowadzając do tie-breaka wynikiem 22-25.
W piątym secie Biało-Czerwone zdominowały boisko, prowadząc systematycznie i nie dając rywalkom żadnych szans - triumfowały 15-10. To zwycięstwo nie tylko zapewniło awans, ale także potwierdziło silną mentalność i gotowość do walki w najważniejszych momentach turnieju.
W ćwierćfinale Polki zmierzą się z niezwykle wymagającym przeciwnikiem - Włochami, aktualnymi mistrzyniami olimpijskimi i jednym z faworytów do medalu.
