MŚ siatkarek - ćwierćfinał: Holandia - Japonia. Skrót meczu. WIDEO

Ćwierćfinał mistrzostw świata pomiędzy Holandią a Japonią w Bangkoku miał być hitem i nie zawiódł oczekiwań. Obie drużyny od pierwszej piłki narzuciły wysokie tempo, a wymiany trwały po kilkanaście sekund.

Pierwszy set padł łupem Holandii (25:20), ale w kolejnych partiach Japonki przejęły inicjatywę. Zespół z Azji imponował grą w obronie i skutecznymi kontratakami, co pozwoliło wygrać drugą i czwartą odsłonę. Holenderki z kolei odpowiadały mocnym serwisem i atakami z lewego skrzydła, co przedłużyło mecz do tie-breaka.

Decydująca partia to popis koncentracji Japonii. Siatkarki z Kraju Kwitnącej Wiśni prowadziły od początku do końca i zwyciężyły 15:12, zamykając spotkanie wynikiem 3:2 (20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12).

Dzięki triumfowi Japonki po raz pierwszy od 2015 roku zameldowały się w najlepszej czwórce świata. Holenderki, które w fazie grupowej prezentowały się znakomicie, tym razem musiały uznać wyższość przeciwniczek.

Podsumowanie

Ćwierćfinał MŚ siatkarek 2025: Japonia - Holandia 3:2.

Sety: 20:25, 25:20, 22:25, 25:22, 15:12.

Japonia w półfinale, Holandia żegna się z turniejem.