Francja w ćwierćfinale MŚ! Skrót meczu z Chinkami [WIDEO]

Początek meczu należał do Francuzek

Już od pierwszych akcji widać było, że Francuzki nie przyjechały na ten turniej, by odpaść bez walki. Grały odważnie, z wysoką skutecznością w ataku i ogromną energią. Héléna Cazaute, kapitan drużyny, brała na siebie odpowiedzialność w kluczowych momentach.

Pierwszego seta Francja wygrała 25:20, skutecznie wykorzystując problemy Chinek w przyjęciu.

Set pełen nerwów i emocji

Druga partia była prawdziwym thrillerem. Chiny prowadziły już 23:21, ale wtedy kapitalną serię serwisów zanotowała Iman Ndiaye, a blok Amandhy Sylves odwrócił losy seta. Francja wygrała 27:25, doprowadzając do prowadzenia 2:0 i wyraźnie wprawiając rywalki w zakłopotanie.

Chiny odpowiadają, ale tylko na chwilę

W trzecim secie do gry wróciła Li Yingying. Gwiazda reprezentacji Chin zdobyła aż 8 punktów w tej partii, a jej drużyna wygrała 25:22, utrzymując kontakt w meczu. To był jednak tylko moment oddechu dla Azjatek.

Historyczne zakończenie

Czwarta partia pokazała charakter Francuzek. Po serii asów serwisowych Amélie Rotar szybko odskoczyły na kilka punktów, a decydujący blok Lucille Gicquel i Sylves przy stanie 22:19 zamknął mecz.

Ostatni punkt zdobyła Cazaute, a cały francuski zespół eksplodował z radości. Wynik seta 25:20 przypieczętował największy sukces francuskiej siatkówki od 1952 roku.

Po meczu kapitan Francji nie kryła wzruszenia:

„Brak mi słów! To zwycięstwo z serca. Wiedziałyśmy, że Chiny są potęgą, ale wierzyłyśmy w siebie i w drużynę. To nasz dzień” – powiedziała Héléna Cazaute.