Francja w ćwierćfinale MŚ! Skrót meczu z Chinkami [WIDEO]
Francja sprawiła sensację na Mistrzostwach Świata siatkarek 2025! W 1/8 finału w Tajlandii europejska reprezentacja pokonała faworyzowaną ekipę Chin 3:1 (25-20, 27-25, 22-25, 25-20) i awansowała do ćwierćfinału MŚ po raz pierwszy od 1952 roku
Początek meczu należał do Francuzek
Już od pierwszych akcji widać było, że Francuzki nie przyjechały na ten turniej, by odpaść bez walki. Grały odważnie, z wysoką skutecznością w ataku i ogromną energią. Héléna Cazaute, kapitan drużyny, brała na siebie odpowiedzialność w kluczowych momentach.
Pierwszego seta Francja wygrała 25:20, skutecznie wykorzystując problemy Chinek w przyjęciu.
Set pełen nerwów i emocji
Druga partia była prawdziwym thrillerem. Chiny prowadziły już 23:21, ale wtedy kapitalną serię serwisów zanotowała Iman Ndiaye, a blok Amandhy Sylves odwrócił losy seta. Francja wygrała 27:25, doprowadzając do prowadzenia 2:0 i wyraźnie wprawiając rywalki w zakłopotanie.
Chiny odpowiadają, ale tylko na chwilę
W trzecim secie do gry wróciła Li Yingying. Gwiazda reprezentacji Chin zdobyła aż 8 punktów w tej partii, a jej drużyna wygrała 25:22, utrzymując kontakt w meczu. To był jednak tylko moment oddechu dla Azjatek.
Historyczne zakończenie
Czwarta partia pokazała charakter Francuzek. Po serii asów serwisowych Amélie Rotar szybko odskoczyły na kilka punktów, a decydujący blok Lucille Gicquel i Sylves przy stanie 22:19 zamknął mecz.
Ostatni punkt zdobyła Cazaute, a cały francuski zespół eksplodował z radości. Wynik seta 25:20 przypieczętował największy sukces francuskiej siatkówki od 1952 roku.
Po meczu kapitan Francji nie kryła wzruszenia:
„Brak mi słów! To zwycięstwo z serca. Wiedziałyśmy, że Chiny są potęgą, ale wierzyłyśmy w siebie i w drużynę. To nasz dzień” – powiedziała Héléna Cazaute.