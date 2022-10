Po porażkach z Dominikaną (1:3) i z Turcją (2:3) polskie siatkarki straciły szansę na zajęcie pierwszego miejsca w swojej grupie na mistrzostwach świata w siatkówce . Pierwszą część turnieju zakończyły na czwartej pozycji, co ma poważne konsekwencje, a są nimi mecze z największymi potęgami i najsilniejszymi zespołami następnej fazy. W środę 5 października o godzinie 20.30 rozpoczną pojedynek z drużyną Stanów Zjednoczonych . I choć Polki nie będą faworytkami starcia, kibice liczą na dobrą dyspozycję i niespodziankę.

Mecz Polska - USA w MŚ siatkarek 2022 można oglądać w tv na kanałach Polsat Sport . Transmisja pojedynku także online live stream na Polsat Box Go . Relacje i newsy w sport.interia.pl .

