Żona gwiazdy Skry Bełchatów nie pomogła. Znamy wszystkie rywalki Polek

W grupie C już po trzech kolejkach było wiadomo, które reprezentacje są już pewne awansu do drugiej fazy grupowej. Faworytki - Stany Zjednoczone, Serbia i Niemcy nie zawiodły. O czwarte miejsce walczyły Bułgarki i Kanadyjki. Te pierwsze były bez wygranej, ale mierzyły się z wyżej wymienionymi zespołami. Z Serbkami zdobyły nawet punkt. Kanada miała trzy, bo pokonała wyraźnie odstający od reszy grupy Kazachstan.

Kanadyjki zaskoczyły Bułgarki

Pierwszą partię lepiej rozpoczęły jednak Kanadyjki. Wykorzystały proste błędy w komunikacji w zespole rywalek, dobrze broniły w polu i prowadziły 6-2. Po kolejnym złym ataku Bułgaria przegrywała już 5-10 i trener wziął czas. I to im pomogło - sygnał do odrabiania strat dała Elica Wasilewa-Atanasijević, od niedawna żona Aleksandara, gwiazdy PGE Skry Bełchatów. W 2013 roku Bułgarka wsławiła się tym, że w meczu ligi koreańskiej zdobyła 57 punktów. To był rekord świata. Mniej godne pochwały jest to, że kontynuuje karierę w Dinamo Moskwa.