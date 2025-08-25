Zaskoczyły Polki, a teraz taki wynik. Faworytki nie powtórzyły błędu
Siatkarki z Niemiec nie dały się zaskoczyć debiutantkom z Wietnamu. W swoim drugim meczu fazy grupowej mistrzostw świata w Tajlandii ponownie nie przegrały ani jednego seta. I to mimo prowadzenia rywalek w trzeciej partii. Dzięki temu Niemki pozostają liderkami grupy G, w której czeka je jeszcze spotkanie z reprezentacją Polski. Ten mecz może rozstrzygnąć o pierwszym miejscu w grupie i rozstawieniu w fazie pucharowej.
Reprezentacja Wietnamu debiutuje na mistrzostwach świata, ale w meczu otwarcia pokazała się z niezłej strony. Niespodziewanie wygrała pierwszego seta spotkania z Polską i "Biało-Czerwone" komplet punktów zgarnęły dopiero po czterech partiach. Niemki miały podobny, ale jednak nieco mniejszy problem z Kenią, którą pokonały 3:0.
MŚ siatkarek. Pierwsze rywalki Polek postawiły się Niemkom, ale seta nie urwały
I w poniedziałek nie dały się zaskoczyć rywalkom z Azji w pierwszej partii, choć nie od razu były w stanie udokumentować swoją przewagę. Co prawda po asie serwisowym Emilii Weske prowadziły 6:4, ale kilka minut później był remis 10:10 i ich trener Giulio Cesare Bregoli poprosił o przerwę.
Dopiero w drugiej części seta Niemki ostatecznie przełamały zespół z Wietnamu. Rywalki walczyły w obronie, czasami udało im się wykończyć kontratak, ale po niemieckiej stronie w ważnych momentach nie zawodziła m.in. Lina Alsmeier. Ostatecznie drużyna z Europy wygrała 25:18.
Początek drugiej partii znów był dość wyrównany, ale o punkt, dwa przed rywalkami były Niemki. Tym razem jednak o wiele szybciej zbudowały sobie przewagę, a różnica między drużynami była zdecydowanie większa. Reprezentacja Niemiec prowadziła już 15:5 i trener dał szansę m.in. rezerwowej Lenie Stigrot.
Przewaga europejskiej drużyny była ogromna i zanosiło się na pogrom, ale Niemki niespodziewanie długo nie były w stanie zakończyć partii. Wykorzystały dopiero szóstą piłkę setową i wygrały 25:17.
Niemki wydobyły się z kłopotów. Są liderkami grupy, czekają na Polskę
W trzeciej partii reprezentacja Niemiec starała się od początku kontrolować grę. Z prowadzenia 5:2 szybko zrobił się jednak remis 5:5. Największy ciężar zdobywania punktów wzięła na siebie środkowa Camilla Weitzel, ale coraz głośniej w hali robiło się po akcjach Wietnamek. Niemki myliły się w ataku i przegrywały już 5:8.
Faworytki wydobyły się jednak z kłopotów. Pomógł blok oraz zagrywki Hanny Orthmann. Wynik się odwrócił, to one prowadziły 12:9. Pozostało jeszcze doprowadzić tę przewagę do końca seta i meczu. To się europejskiej drużynie udało, ostatecznie wygrała 25:21.
Niemki po drugiej wygranej pozostają więc liderkami grupy G. W środę, w ostatnim meczu fazy grupowej, zagrają z Polską. Ten mecz może zdecydować o tym, która z drużyn awansuje do 1/8 finału mistrzostw świata z pierwszego miejsca i potencjalnie uniknie już na tym etapie meczu z mistrzyniami olimpijskimi z Włoch.
Z Phuket Damian Gołąb