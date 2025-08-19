Zamknięte sparingi polskich siatkarek, ujawniono wyniki. Stefano Lavarini ma o czym myśleć
Polskie siatkarki wkraczają w ostatnią fazę przygotowań do mistrzostw świata. We wtorek kadra wylatuje do Tajlandii, gdzie będzie rywalizować o medale. Wcześniej "Biało-Czerwone" rozegrały dwa sparingi z Japonią. Mecze były zamknięte dla kibiców i dziennikarzy, ale Polski Związek Piłki Siatkowej ujawnił ich wyniki. Drużyna prowadzona przez Stefano Lavariniego dwa razy przegrała z rywalkami, które niedawno pokonała w meczu o brąz Ligi Narodów.
Polskie siatkarki w tym sezonie dwukrotnie mierzyły się z Japonią w meczach o punkty. Najpierw przegrały z drużyną z Azji w czasie fazy wstępnej Ligi Narodów, ale potem ograły mocne przeciwniczki w najważniejszym spotkaniu, czyli rywalizacji o brązowy medal w trakcie turnieju finałowego w Łodzi.
Polskie siatkarki przegrały z Japonią. Stefano Lavarini ocenia. "Zobaczyliśmy postęp"
Ten sam rywal jako ostatni sprawdził formę "Biało-Czerwonych" przed mistrzostwami świata w Tajlandii. Reprezentacja Polski pod wodzą Stefano Lavariniego już w czwartek udała się bowiem do Japonii, gdzie miała aklimatyzować się po zmianie czasu, ale również zmierzyć się z japońskimi siatkarkami w dwóch zamkniętych sparingach.
Spotkania rozegrano bez udziału publiczności i dziennikarzy, ale PZPS zdecydował się uchylić nieco rąbka tajemnicy i opublikować wyniki spotkań. Oba mecze wygrała Japonia, zwyciężając 3:1. Po polskiej stronie w pierwszym meczu najwięcej - 14 - punktów zdobyła Magdalena Stysiak, dzień później 13 "oczek" na koncie zapisała Martyna Łukasik. W japońskiej drużynie świetnie spisywała się natomiast Mayu Ishikawa, która zdobyła odpowiednio aż 26 i 14 punktów.
- Mecze przeciwko Japonii, rywalowi o świetnej jakości i regularności, dały nam możliwość dostrzeżenia naszych słabych punktów i pracy nad nimi. Zobaczyliśmy także postęp, który zrobiliśmy w ostatnich tygodniach i dobre praktyki, które pomagają nam w realizacji naszych celów - komentuje Lavarini cytowany przez oficjalną stronę PZPS-u.
MŚ siatkarek. Reprezentacja Polski wyrusza do Tajlandii
Drużyna prowadzona przez włoskiego szkoleniowca szlifowała formę, pracowała również nad zgraniem. W tym przypadku szczególną uwagę trzeba było zwracać na dwie siatkarki, które w tym sezonie grały niewiele - Marlenę Kowalewską i Sonię Stefanik. Ta pierwsza, rozgrywająca, zastąpiła w kadrze Alicję Grabkę, a jej pierwszym reprezentacyjnym występem w tym sezonie był niedawny sparing, jaki Polska rozegrała w Sosnowcu z Ukrainą. Z kolei Stefanik, środkowa, była na jednym z turniejów Ligi Narodów, ale nie dostawała szans na grę od Lavariniego.
Ten czterodniowy pobyt w Japonii był dla nas bardzo produktywny. Z pewnością nasz wcześniejszy przyjazd do Azji pomógł nam przezwyciężyć jet-lag i lepiej zaadaptować się do azjatyckich warunków. Jesteśmy gotowi do podróży do Tajlandii i dalszego przygotowywania się do pierwszego meczu mistrzostw
Mecze z Japonią były ostatnimi testami polskich siatkarek przed turniejem w Tajlandii. Do Phuket, gdzie będą rywalizować w pierwszej fazie mistrzostw, wylatują we wtorek. Pierwszy mecz rozegrają 23 sierpnia, przeciwnikiem będzie reprezentacja Wietnamu. Kolejne rywalki Polek to siatkarki z Kenii i Niemiec. Do 1/8 finału awansują dwa najlepsze zespoły.