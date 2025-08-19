Polskie siatkarki w tym sezonie dwukrotnie mierzyły się z Japonią w meczach o punkty. Najpierw przegrały z drużyną z Azji w czasie fazy wstępnej Ligi Narodów, ale potem ograły mocne przeciwniczki w najważniejszym spotkaniu, czyli rywalizacji o brązowy medal w trakcie turnieju finałowego w Łodzi.

Polskie siatkarki przegrały z Japonią. Stefano Lavarini ocenia. "Zobaczyliśmy postęp"

Ten sam rywal jako ostatni sprawdził formę "Biało-Czerwonych" przed mistrzostwami świata w Tajlandii. Reprezentacja Polski pod wodzą Stefano Lavariniego już w czwartek udała się bowiem do Japonii, gdzie miała aklimatyzować się po zmianie czasu, ale również zmierzyć się z japońskimi siatkarkami w dwóch zamkniętych sparingach.

Spotkania rozegrano bez udziału publiczności i dziennikarzy, ale PZPS zdecydował się uchylić nieco rąbka tajemnicy i opublikować wyniki spotkań. Oba mecze wygrała Japonia, zwyciężając 3:1. Po polskiej stronie w pierwszym meczu najwięcej - 14 - punktów zdobyła Magdalena Stysiak, dzień później 13 "oczek" na koncie zapisała Martyna Łukasik. W japońskiej drużynie świetnie spisywała się natomiast Mayu Ishikawa, która zdobyła odpowiednio aż 26 i 14 punktów.

- Mecze przeciwko Japonii, rywalowi o świetnej jakości i regularności, dały nam możliwość dostrzeżenia naszych słabych punktów i pracy nad nimi. Zobaczyliśmy także postęp, który zrobiliśmy w ostatnich tygodniach i dobre praktyki, które pomagają nam w realizacji naszych celów - komentuje Lavarini cytowany przez oficjalną stronę PZPS-u.

Stefano Lavarini: Mamy ogromną motywację oraz świadomość, że przeżyliśmy już trudne momenty Polsat Sport Polsat Sport

MŚ siatkarek. Reprezentacja Polski wyrusza do Tajlandii

Drużyna prowadzona przez włoskiego szkoleniowca szlifowała formę, pracowała również nad zgraniem. W tym przypadku szczególną uwagę trzeba było zwracać na dwie siatkarki, które w tym sezonie grały niewiele - Marlenę Kowalewską i Sonię Stefanik. Ta pierwsza, rozgrywająca, zastąpiła w kadrze Alicję Grabkę, a jej pierwszym reprezentacyjnym występem w tym sezonie był niedawny sparing, jaki Polska rozegrała w Sosnowcu z Ukrainą. Z kolei Stefanik, środkowa, była na jednym z turniejów Ligi Narodów, ale nie dostawała szans na grę od Lavariniego.

Ten czterodniowy pobyt w Japonii był dla nas bardzo produktywny. Z pewnością nasz wcześniejszy przyjazd do Azji pomógł nam przezwyciężyć jet-lag i lepiej zaadaptować się do azjatyckich warunków. Jesteśmy gotowi do podróży do Tajlandii i dalszego przygotowywania się do pierwszego meczu mistrzostw

Mecze z Japonią były ostatnimi testami polskich siatkarek przed turniejem w Tajlandii. Do Phuket, gdzie będą rywalizować w pierwszej fazie mistrzostw, wylatują we wtorek. Pierwszy mecz rozegrają 23 sierpnia, przeciwnikiem będzie reprezentacja Wietnamu. Kolejne rywalki Polek to siatkarki z Kenii i Niemiec. Do 1/8 finału awansują dwa najlepsze zespoły.

Martyna Czyrniańska (z lewej) i Magdalena Stysiak Andrzej Iwańczuk/Reporter Reporter

Stefano Lavarini i Martyna Czyrniańska Andrzej Iwańczuk/Reporter East News

Martyna Łukasik Marcin Golba/Nur Photo AFP