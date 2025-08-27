Na zakończenie fazy grupowej reprezentację Polski czekał szalenie istotny bój z Niemkami. Stawką było pierwsze miejsce, co wywierało wpływ na kolejnego przeciwnika w fazie pucharowej. Wygrana oznaczała grę z Belgijkami, natomiast porażka zmuszała do kolejnego starcia z szalenie mocnymi Włoszkami, które są głównymi faworytkami do wywalczenia złota podczas mistrzostw świata w Tajlandii.

Przez dłuższy czas gra Polkom się nie układa. Niemki w pewnym momencie prowadziły 2:1 w setach, a w czwartej partii były szalenie blisko zakończenia meczu na swoją korzyść. Przy stanie 24:22 rywalki miały dwie piłki meczowe, lecz szaleńczy zryw polskich siatkarek przyniósł natychmiastowy efekt. To pozwoliło wygrać 28:26 i doprowadzić do tie-breaka.

W decydującej chwili emocji było jeszcze więcej. Rywalizacja była szalona, obie drużyny w końcówce piątego seta miały swoje piłki meczowe, lecz nie były w stanie tego wykorzystać. W kluczowym momencie wojnę nerwów wygrały Polki, które ostatecznie zwyciężyły i zagwarantowały sobie zwycięstwo w grupie. A to oznacza, że w 1/8 finału udało się uniknąć Włoszek. Polki w sobotę zmierzą się z Belgijkami.

Serwis Pauliny Damaske i ogromny wybuch radości. Stefano Lavarini nie wytrzymał i wbiegł na parkiet

Decydujący punkt przesądzający o zwycięstwie Polek należał do Pauliny Damaske. Polska przyjmująca popisała się znakomitą zagrywką, z którą rywalki nie były w stanie sobie poradzić. Zaraz po tym nastąpił ogromny wybuch radości, a emocji nie zamierzał ukrywać trener Polek Stefano Lavarini.

Zachowujący powściągliwość przez większość spotkania Włoch w końcu nie wytrzymał. Tuż po tym jak z serwisem Damaske nie poradziła sobie jedna z przeciwniczek, a piłka, ocierając się o siatkę, spadła za linią, wszystkich ogarnął szał radości. Lavarini momentalnie wskoczył na parkiet i podbiegł w stronę bohaterki ostatniej akcji. Jest to moment pokazujący, jak duże emocje towarzyszyły wszystkim z polskiego zespołu podczas starcia z Niemkami.

Paulina Damaske w spotkaniu z Niemkami zdobyła sześć punktów, lecz to do niej należał najważniejszy moment środowego starcia. Najlepiej punktującą w polskim zespole była Magdalena Stysiak (26 punktów), a tuż za nią w pomeczowych statystykach znajdują się Martyna Łukasik (15 punktów) oraz Agnieszka Korneluk (13 "oczek").

Polki czeka teraz chwila odpoczynku. Trzecia drużyna tegorocznej Ligi Narodów do rywalizacji wróci w sobotę 30 sierpnia. W Bangkoku, gdzie zostanie rozegrana faza pucharowa mundialu, nasze siatkarki zmierzą się z Belgią. Relację z tego spotkania będzie można śledzić na łamach serwisu Interia Sport.

