Polskie siatkarki mistrzostwa świata rozgrywane w Tajlandii zaczęły od pokonania Wietnamu (3:1), później w identycznym stosunku setów pokonały Kenijki. Na koniec zmierzyły się z Niemkami, a stawką spotkania było pierwsze miejsce w grupie G i uniknięcie tym samym Włoszek w 1/8 finału. "Biało-Czerwone" po emocjonującym i trzymającym w napięciu do końca starciu ograły reprezentację naszych zachodnich sąsiadów, triumfując po grze na przewagi w tie-breaku.

"To był bardzo wyrównany mecz. Spodziewaliśmy się tego, bo Niemcy grają świetnie. Nie chcę powiedzieć, że to nas martwiło, ale oczekiwaliśmy takiej jakości" - komentował później w rozmowie z Interią Stefano Lavarini.

Magdalena Jurczyk zwróciła z kolei uwagę na to, że był to "szalony" mecz. Przyznała też, że w pewnym momencie starała się nie patrzeć na wynik, szczególnie wtedy, gdy miała serwować.

Skupiłam się po prostu na tym, co mam dobrze zrobić, i to wszystko wyszło całej drużynie. Cieszy fakt, że potrafiłyśmy się podnieść po złym początku. I to my zdobyłyśmy ostatni punkt, a nie Niemki, bo było naprawdę szalenie w tym tie-breaku

Mistrzostwa świata siatkarek. Martyna Czyrniańska błysnęła w fazie grupowej

"Biało-Czerwone" od początku turnieju nie wystrzegają się błędów, a utraty setów w starciach z Wietnamem i Kenią należy rozpatrywać w kategorii wpadki. Polki nie błyszczą też indywidualnie - w rankingach dotyczących poszczególnych pozycji próżno szukać na wysokich miejscach zawodniczek Lavariniego. Jest jednak statystyka, w której nasza kadrowiczka nie ma sobie równych.

Mowa o najlepiej serwujących siatkarkach fazy grupowej. W tym zestawieniu prym wiedzie Martyna Czyrniańska, która zdobyła 10 punktów bezpośrednio z zagrywki przy zaledwie dwóch błędach. Druga w tym rankingu jest Iman Ndiaye z Francji (dziewięć asów), trzecia Nika Milosić ze Słowenii (sześć asów).

Czyrniańska w trzech meczach fazy grupowej zdobyła w sumie 37 punktów, co czyni ją czwartą najskuteczniejszą reprezentantką Polski. Więcej "oczek" zdobyły tylko Magdalena Stysiak (61), Martyna Łukasik (45) i Agnieszka Korneluk (40).

21-letnia przyjmująca szansę na wyśrubowanie swojego wyniku dostanie w meczu 1/8 finału, w którym Polki w sobotę 30 sierpnia zmierzą się z Belgijkami. Sama zawodniczka przed spotkaniem z Niemcami deklarowała, że może jeszcze poprawić swoją grę.

"Wiem, że mogę grać lepiej. Mecz z Kenią do tych lepszych nie należał. Mogę dać więcej tej drużynie i mam nadzieję, że w kolejnych meczach to zrobię" - zapowiadała w rozmowie z Interią.

Martyna Czyrniańska Marcin Golba/Nur Photo AFP