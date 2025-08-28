Partner merytoryczny: Eleven Sports

Zachwyty nad polską siatkarką, najlepsza na mistrzostwach świata. Przyćmiła wszystkie zawodniczki

Katarzyna Koprowicz

Katarzyna Koprowicz

Polskie siatkarki na zakończenie fazy grupowej mistrzostw świata pokonały po emocjonującym boju Niemki (3:2) i zapewniły sobie awans do 1/8 finału z pierwszego miejsca. Zakończenie tej fazy czempionatu to dobra okazja do podsumowań, w którym pomagają oficjalne statystyki dotyczące poszczególnych siatkarek. A z nich wynika, że jedna z podopiecznych Stefano Lavariniego przyćmiła wszystkie inne zawodniczki występujące w Tajlandii i w pewnym aspekcie nie miała sobie równych.

Martyna Czyrniańska (pierwsza z lewej) w reprezentacji Polski
Martyna Czyrniańska (pierwsza z lewej) w reprezentacji PolskiAndrzej Iwańczuk/ReporterEast News

Polskie siatkarki mistrzostwa świata rozgrywane w Tajlandii zaczęły od pokonania Wietnamu (3:1), później w identycznym stosunku setów pokonały Kenijki. Na koniec zmierzyły się z Niemkami, a stawką spotkania było pierwsze miejsce w grupie G i uniknięcie tym samym Włoszek w 1/8 finału. "Biało-Czerwone" po emocjonującym i trzymającym w napięciu do końca starciu ograły reprezentację naszych zachodnich sąsiadów, triumfując po grze na przewagi w tie-breaku.

"To był bardzo wyrównany mecz. Spodziewaliśmy się tego, bo Niemcy grają świetnie. Nie chcę powiedzieć, że to nas martwiło, ale oczekiwaliśmy takiej jakości" - komentował później w rozmowie z Interią Stefano Lavarini.

    Magdalena Jurczyk zwróciła z kolei uwagę na to, że był to "szalony" mecz. Przyznała też, że w pewnym momencie starała się nie patrzeć na wynik, szczególnie wtedy, gdy miała serwować.

    Skupiłam się po prostu na tym, co mam dobrze zrobić, i to wszystko wyszło całej drużynie. Cieszy fakt, że potrafiłyśmy się podnieść po złym początku. I to my zdobyłyśmy ostatni punkt, a nie Niemki, bo było naprawdę szalenie w tym tie-breaku
    dodała.

    Mistrzostwa świata siatkarek. Martyna Czyrniańska błysnęła w fazie grupowej

    "Biało-Czerwone" od początku turnieju nie wystrzegają się błędów, a utraty setów w starciach z Wietnamem i Kenią należy rozpatrywać w kategorii wpadki. Polki nie błyszczą też indywidualnie - w rankingach dotyczących poszczególnych pozycji próżno szukać na wysokich miejscach zawodniczek Lavariniego. Jest jednak statystyka, w której nasza kadrowiczka nie ma sobie równych.

    Mowa o najlepiej serwujących siatkarkach fazy grupowej. W tym zestawieniu prym wiedzie Martyna Czyrniańska, która zdobyła 10 punktów bezpośrednio z zagrywki przy zaledwie dwóch błędach. Druga w tym rankingu jest Iman Ndiaye z Francji (dziewięć asów), trzecia Nika Milosić ze Słowenii (sześć asów).

      Czyrniańska w trzech meczach fazy grupowej zdobyła w sumie 37 punktów, co czyni ją czwartą najskuteczniejszą reprezentantką Polski. Więcej "oczek" zdobyły tylko Magdalena Stysiak (61), Martyna Łukasik (45) i Agnieszka Korneluk (40).

      21-letnia przyjmująca szansę na wyśrubowanie swojego wyniku dostanie w meczu 1/8 finału, w którym Polki w sobotę 30 sierpnia zmierzą się z Belgijkami. Sama zawodniczka przed spotkaniem z Niemcami deklarowała, że może jeszcze poprawić swoją grę.

      "Wiem, że mogę grać lepiej. Mecz z Kenią do tych lepszych nie należał. Mogę dać więcej tej drużynie i mam nadzieję, że w kolejnych meczach to zrobię" - zapowiadała w rozmowie z Interią.

      Siatkarka w stroju reprezentacji Polski z numerem 15 trzyma piłkę do siatkówki na boisku, skupiona przed wykonaniem zagrania. W tle pozostali zawodnicy i elementy siatki.
      Martyna CzyrniańskaMarcin Golba/Nur PhotoAFP

