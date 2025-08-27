Wyjątkowy gość na meczu Polek. Tylko spójrz, kto kibicował naszej kadrze

Na start mistrzostw świata siatkarki prowadzone przez Stefano Lavariniego pokonały Wietnam 3:1. Wygrana cieszyła kibiców i ekspertów, ale jednocześnie powodem do zmartwienia był set przegrany przeciwko rywalowi z najniższej półki.

Niestety ten sam scenariusz powtórzył się w kolejnym spotkaniu z Kenią. W drugim secie Polki zostały kompletnie rozbite, przez co na moment zrobiło się nerwowo. Na szczęście to starcie również zakończyło się wynikiem 3:1. Dzięki temu "Biało-Czerwone" zagwarantowały sobie awans do fazy pucharowej.

Piotr Małachowski: Mam nadzieję, że publiczność poniesie nasze siatkarki do zwycięstwa 3:0. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Piotr Małachowski wybrał się na mecz Polek. Od roku żyje w Tajlandii

W trzecim spotkaniu grupy G nasza kadra mierzy się z Niemkami. Drużyna, która zwycięży, będzie cieszyć się z awansu z pierwszej lokaty. Mecz ten rozpoczął się o godz. 15:30 polskiego czasu.

Jak ustalił dziennikarz Interii Sport Damian Gołąb, na obiekcie w Tajlandii, gdzie rozgrywane są tegoroczne mistrzostwa, przy okazji spotkania z udziałem reprezentacji Polski zawitał Piotr Małachowski. To czterokrotny uczestnik igrzysk olimpijskich, srebrny medalista z Pekinu i Rio di Janeiro w rzucie dyskiem, prawdziwa legenda polskiej lekkoatletyki.

Po zakończeniu kariery 42-latek postawił na podróżowanie u boku rodziny. Na emeryturze najpierw przez dwa lata mieszkał na Dominikanie, natomiast od roku przebywa właśnie w Tajlandii. Kiedy dowiedział się, że siatkarski mundial kobiet odbędzie się właśnie tam, nie mógł odmówić sobie obejrzenia meczu z udziałem Polek na żywo.

Jestem sportowcem i to są dla mnie duże emocje. Kiedy się dowiedziałem, że są MŚ, i to na Phuket, gdzie mieszkamy od roku, i że gra tu reprezentacja Polski, stwierdziłem, że muszę tutaj być. Oczywiście byłem zaskoczony, że siatkówka jest tak popularna

W południowo-wschodniej Azji Piotr Małachowski odnalazł szczęście i spokój. - Przewartościowałem wiele rzeczy w swoim życiu. Zrozumiałem, że nie potrzebuję drogich zegarków czy mercedesa. Teraz wiem, że takie rzeczy w ogóle nie dają szczęścia i nie świadczą o człowieku. W Polsce wielu ludzi żyje na pokaz. Ja niestety też tak żyłem. Kupowałem rzeczy tylko po to, by być dobrze postrzeganym. Dzisiaj nie jest to dla mnie fajne i jestem wyczulony na takie sprawy - mówił pod koniec lipca tego roku w wywiadzie dla "WP SportoweFakty".

Reprezentacja Polski siatkarek podczas mistrzostw świata 2025 VolleyballWorld materiały prasowe

MŚ siatkarek. Polska już dziś może wywalczyć awans do drugiej rundy. Na zdjęciu Agnieszka Korneluk VolleyballWorld materiały prasowe

Polskie siatkarki podczas mistrzostw świata 2025 Marcin Golba AFP