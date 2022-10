Wygrać z Serbią i co dalej?

Można nad tym teraz ubolewać, ale gdzieś zgubiliśmy ostatnie kilka lat w podciąganiu młodych i obiecujących zawodniczek do reprezentacji , albo ich po porostu jeszcze nie mamy, a powinniśmy. Powinniśmy, bo jeśli system szkolenia siatkarskiej młodzieży funkcjonuje tak doskonale u chłopców i przynosi medal za medalem w każdej kategorii wiekowej, to dlaczego nie daje takich samych efektów u dziewcząt? Oczywiście żeńska siatkówka to zupełnie inna dyscyplina niż męska. Mniej siłowa, mniej precyzyjna, bardziej nieprzewidywalna, chimeryczna, ale w tym też powinna tkwić nasza nadzieja na sukces w dzisiejszym meczu z Serbią . Na papierze nie mamy prawa tego spotkania wygrać, ale... No właśnie - ale nie takie niespodzianki w historii sportu się już zdarzały i dalej będą się zdarzać, gdy starcie Dawida z Goliatem przynosi zaskakujący wynik. Nasze siatkarki , co prawda z innego pokolenia, już to przeżyły w 2003 i 2009 roku na mistrzostwach Europy.

Marian Kmita: Polskie siatkarki muszą czuć siłę i pewność ze strony ławki trenerskiej

Cóż zatem trzeba zrobić, aby to nasze bezczelne marzenie się ziściło? Na początek trzeba zdecydowanie poprawić to co się dzieje na naszej ławce trenerskiej. Stefano Lavarini wykonał już kapitalną robotę, dzięki której dzisiaj mamy w ogóle o czym mówić i pisać, ale praca jego sztabu trenerskiego w trakcie meczu pozostawia wiele do życzenia. Sama kwestia wywoływania challange'ów, gdzie intuicja i refleks nie raz już zawiodły naszych szkoleniowców, to sprawa bardzo istotna, bo rozbija i dekoncentruje nasze zawodniczki z mozołem i w wielkim trudzie goniące rywalki. Zamieszanie ze zmianami w trakcie tie-breaka z Turczynkami to już błąd na poziomie szkolnej drużyny liceum ogólnokształcącego, a nie zespołu gospodarzy siatkarskiego mundialu . Coś trzeba z tym pilnie zrobić, bo nasze dziewczęta muszą ze strony naszej ławki trenerskiej czuć siłę i pewność!

Druga sprawa dotyczy naszej rozgrywającej Joanny Wołosz. To bez wątpienia zawodniczka wybitna, być może najlepsza i najważniejsza w naszym zespole. Tym bardziej musimy od niej wymagać i ona sama od siebie też, stuprocentowej koncentracji. Tymczasem raz, dwa razy meczu piłka zostaje jej między palcami, a te niezrozumiałe i nieprzystające do tak doświadczonej zawodniczki kiksy dokonują takiego samego spustoszenia w koncentracji zespołu, jak głupie błędy Lavariniego i jego sztabu. Bo jeśli czegoś zabrakło do zwycięstwa w meczach z Dominikaną (Kto mógł przypuszczać, że to będzie nasz najważniejszy mecz w tym turnieju?) i Turcją, to właśnie koncentracji i dbałości o szczegóły. I choć nasze dziewczęta w każdym meczu walczyły jak lwy, to zabrakło tego czegoś, co różni wielkich sportowców od "tylko" bardzo dobrych. Zabrakło potężnej energii, którą daje pewność siebie i niczym nieograniczona wiara w zwycięstwo. Czy to się może dzisiaj zmienić - nie wiem. I chociaż nasze dziewczęta stają odważnie do telewizyjnych kamer i śmiało patrząc w obiektyw mówią, że powalczą o zwycięstwo i nikogo, i niczego się nie boją, to nie jestem do końca pewny, czy w ich głowach naprawdę już tak jest. Gdyby tak rzeczywiście było, to już ten turniej możemy uznać za udany. I rację ma Stefano Lavarini, twierdząc w wywiadach, że "idziemy w dobrym kierunku". To prawda, idziemy w dobrym kierunku i widać efekty jego pracy, ale kluczowe pytanie dotyczy kwestii, jak szybko będziemy gonić światową i europejską czołówkę. Czy starczy nam cierpliwości i konsekwencji, jeśli zwycięstwo nad Tajlandią okaże się ostatnim w tym turnieju?