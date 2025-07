Wojna w kraju mistrzostw świata. Polskie siatkarki w zawieszeniu. Czekają na ruch władz

- Jestem odcięta od świata i nie wiem, co się dzieje w Tajlandii. I co? Gramy w Łodzi? - dopytywała.

Aleksandra Gryka : - Słyszałam o sytuacji w Tajlandii. Nie jestem jednak wykwalifikowana, by mówić o takich rzeczach, bo nie znam się na geopolityce. Jeszcze chyba za wcześnie, by mówić o przeniesieniu turnieju w inne miejsce. Nikt z nas w ogóle nie chce takiego konfliktu .

Katarzyna Wenerska : - Słyszałyśmy o tym, ale na razie to jest z boku. Musimy skupić się na tym, co tu i teraz, czyli na meczu o brązowy medal. A potem będziemy się martwić , jak ta sytuacja tam wygląda.

- Słyszałyśmy, co się dzieje. My zrobimy to, co zdecyduje nasz związek. Myślę, że będą bardzo patrzeć na nasze bezpieczeństwo i nie będzie żadnych pochopnych decyzji - podkreśla siatkarka.