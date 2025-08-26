Wielkie faworytki się potknęły. Odpowiedź była mocna. Teraz czekają na Polki
Włoskie siatkarki nadal nie do zatrzymania. Mistrzynie olimpijskie i triumfatorki ostatniej Ligi Narodów pozostają w tym sezonie niepokonane. Belgia potrafiła im jednak sprawić problem. W ostatnim meczu w Phuket, na zakończenie fazy grupowej, Włochy ograły rywalki 3:1, niespodziewanie potykając się w trzecim secie. Z jedną z tych drużyn wkrótce zagrają "Biało-Czerwone": kluczowy będzie wynik meczu Polska - Niemcy.
To miał być najważniejszy mecz grupy B, bardzo istotny również z punktu widzenia reprezentacji Polski. Włoszki i Belgijki już po dwóch meczach, zgodnie z przewidywaniami, zapewniły sobie awans do 1/8 finału mistrzostw świata w Tajlandii. Z jedną z tych drużyn "Biało-Czerwone" zmierzą się na początek fazy pucharowej, z drugą mogą ewentualnie zagrać w ćwierćfinale.
MŚ siatkarek, Belgia - Włochy. Mocne uderzenie mistrzyń olimpijskich
Zdecydowanymi faworytkami były Włoszki. Mistrzynie olimpijskie są niepokonane od ubiegłego roku i śrubują tę serię. Kiedy grały z Belgią w Lidze Narodów, skończyło się na trzech krótkich setach - w żadnym z nich Belgia nie dotarła nawet do granicy 20 punktów.
W pierwszej partii w Phuket drużyna z Britt Herbots w składzie nie prowadziła ani przez moment. Włoszki błyskawicznie objęły prowadzenie 8:2. Od początku w formie była Paola Egonu, jedna z najlepszych atakujących świata. Belgijki w pewnym momencie były w stanie doprowadzić do tego, by grać z mistrzyniami olimpijskimi punkt za punkt - tyle że to było już przy dużej przewadze rywalek. Set nie miał większej historii, Włochy wygrały 25:16.
Dopiero na początku drugiej partii Belgia złapała jednak punktowy kontakt z Włochami. Tym razem na boisku trwała wyrównana walka - przynajmniej do stanu 9:9. Wtedy jednak mistrzynie olimpijskie wrzuciły wyższy bieg. Dodały punkty blokiem, w którym błysnęła m.in. Stella Nervini.
Przy prowadzeniu Włoch 15:10 trener Belgii Kris Vansnick poprosił o przerwę. Efektów nie było, wkrótce Miriam Sylla popisała się asem serwisowym, różnica wzrosła do ośmiu punktów. Nadal nie do zatrzymania była Egonu. Co prawda Belgijki spróbowały jeszcze zrywu w końcówce, ale efekty były mizerne. Włoszki zwyciężyły 25:16.
Włoszki i Belgijki już czekają. Kluczowy mecz Polska - Niemcy
Przed trzecim setem szkoleniowiec Belgii w rozmowie z reporterem VolleyballWorld miał nadzieję, że po wzmocnieniu zagrywki jego drużyna będzie w stanie nawiązać walkę z Włoszkami. Tyle że po czterech akcjach trzeciego seta Włoszki prowadziły 4:0. Jednoosobową wojnę rywalkom wypowiedziała jednak jeszcze Herbots, która od lat gra we włoskich klubach. I przed końcówką Belgia prowadziła 19:17. Po drugiej stronie granicę 20 punktów przekroczyła Egonu, ale to rywalki wygrały 25:21.
Taki wynik tylko jednak rozsierdził Włoszki. Czwartą partię znów rozpoczęły koncertowo, od prowadzenia 6:1. Nieźle grały w obronie i tym razem nie wypuściły już z rąk kontroli nad wydarzeniami na boisku. Cały czas utrzymywały się pięć, sześć punktów przed rywalkami. Co prawda w końcówce nieco zamieszania wprowadziła nie najlepiej przeprowadzona zmiana we włoskim zespole, ale to nie wybiło go z rytmu. Mistrzynie olimpijskie zwyciężyły 25:18 i zakończyły spotkanie z kompletem punktów.
Włoszki i Belgijki kończą rywalizację w Phuket i przenoszą się do Bangkoku. Teraz będą czekać na rozstrzygnięcie w grupie G, której zwycięzcę wyłoni spotkanie Polska - Niemcy w środowe popołudnie czasu polskiego. Wygrany z tego meczu zagra z Belgią, przegrany z Włochami. Potem zwycięzcy tych par 1/8 finału i tak trafią jednak na siebie w ćwierćfinale.
Z Phuket Damian Gołąb