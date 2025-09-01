Wielkie faworytki miażdżą rywalki. Mentor Lavariniego za burtą mistrzostw świata

Pierwszy set poniedziałkowego spotkania długo był wyrównany. Amerykanki nie potrafiły odskoczyć na więcej niż dwa punkty, Kanadyjki szybko wyrównywały straty. Dopiero przed końcówką faworytki w końcu zbudowały sobie przewagę. Pomogły znakomite zagrywki środkowej Chiaki Ogbogu, a także udane akcje w bloku. Amerykanki odskoczyły na pięć punktów, ostatecznie wygrały z jeszcze większą przewagą - 25:18.

Zmiany w drużynie USA, problem trenera. Ale Kanadyjki i tak bezradne

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych jest zdecydowanie bardziej utytułowana od Kanady, ale w tym sezonie przechodzi spore zmiany - i w składzie, i na ławce rezerwowych. Po srebrnym medalu igrzysk olimpijskich w Paryżu z kadrą pożegnał się trener Karch Kiraly, który przejął reprezentację mężczyzn. Jego następcą został Erik Sullivan. W Tajlandii zmaga się z nietypowym problemem. Doznał bowiem kontuzji lewej nogi i po hali porusza się przy pomocy specjalnego skuterka.

Nie przeszkodziło mu to jednak w tym, by poprowadzić Amerykanki do pierwszego miejsca w grupie D, i to bez straty punktu. Kanadyjkom w pierwszej fazie turnieju aż tak znakomicie nie szło. Wygrały dwa mecze i przegrały z Turcją. Kanada także ma w tym sezonie nowego trenera - drużynę przejął Włoch Giovanni Guidetti, poprzednio opiekun reprezentacji Serbii.

Włoch to niezwykle doświadczony szkoleniowiec, który pracował także z kadrami Niemiec, Holandii czy Turcji. Przed laty był też mentorem opiekuna Polek Stefano Lavariniego, który pełnił u niego funkcję asystenta. Obaj trenerzy do dziś się przyjaźnią.

Włochy - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

W drugim secie drużyna Guidettiego mocniej nacisnęła Amerykanki. Objęła prowadzenie 8:5, korzystając m.in. ze znakomitych interwencji w obronie libero Kacey Jost. Rywalki dopadły jednak Kanadę już przy stanie 11:11. Przez kilka minut wynik oscylował wokół remisu, sporo było gry środkiem, ale Amerykanki w ważnym momencie znów zbudowały sobie zapas punktowy przy wyniku 21:18. W końcówce ponownie pomógł im blok, wynik 25:21 ustaliła atakiem z lewego skrzydła Sarah Franklin.

MŚ siatkarek. USA dołącza m.in. do Polski, Włoch i Brazylii

Amerykanki na trzeciego seta wyszły z mocnym postanowieniem zakończenia meczu najszybciej, jak się da. Szybko odskoczyły rywalkom na trzy punkty, Sullivan bił podopiecznym brawo. Przewaga jeszcze lekko wzrosła, w połowie seta drużyna USA wygrywała już 14:9. Jakby tego było mało, punkt zagrywką dołożyła Franklin. Kanadyjki nie były już w stanie powstrzymać marszu faworytek po zwycięstwo. Skończyło się wynikiem 25:21.

Reprezentacja Stanów Zjednoczonych jest siódmym ćwierćfinalistą mistrzostw świata w Tajlandii. Trafia do tej samej części turniejowej "drabinki", w której są już drużyny Japonii i Holandii. Jej rywala w walce o półfinał wyłoni mecz Turcja - Słowenia. Dwie pozostałe pary ćwierćfinałowe to Polska - Włochy i Brazylia - Francja.

Z Bangkoku Damian Gołąb

MŚ siatkarek. Kadr z meczu USA - Kanada VolleyballWorld materiał zewnętrzny

MŚ siatkarek. Giovanni Guidetti, trener reprezentacji Kanady, i libero Kacey Jost VolleyballWorld materiał zewnętrzny

Chiaka Ogbogu, środkowa reprezentacji USA VolleyballWorld materiał zewnętrzny