Wielkie emocje przed walką o medale MŚ. Ten przepis wzbudza kontrowersje

Polskie siatkarki z mistrzostwami świata po raz drugi z rzędu pożegnały się po ćwierćfinale. Kiedy "Biało-Czerwone" są już w Polsce, ich pogromczynie, czyli Włoszki, szykują się do wielkiego meczu z Brazylią. W ostatnich latach obie drużyny grały już przeciwko sobie o wielkie cele. W poprzednich MŚ to właśnie Brazylijki zamknęły Włoszkom drogę do finału.

Tyle że to była inna włoska drużyna niż obecnie, choć kilka siatkarek z aktualnej kadry grało w reprezentacji już wtedy. U sterów zespołu nie było jednak jeszcze Julio Velasco, argentyńskiego trenera z włoskim obywatelstwem, który zrobił z Włoszek maszyny do wygrywania. Seria trwa od czerwca 2024 r. i liczy już sobie 34 zwycięstwa.

"Ta statystyka, nasza seria zwycięstw, nie będzie decydująca w takim meczu. To z pewnością będzie trudne spotkanie, myślę, że wyrównane, wymagające ogromnej koncentracji. Mogę powiedzieć, że dziewczyny radzą sobie dobrze, ciężko pracujemy, ale na koniec przemówi boisko. Brazylia to techniczny zespół pełen energii: spodziewam się bardzo skoncentrowanego przeciwinika" - przewiduje przed meczem Velasco w wypowiedzi dla włoskiej federacji.

Włochy - Brazylia o finał MŚ siatkarek. Szykuje się wielki rewanż za Łódź

Brazylijki przegrały z Włoszkami m.in. finał tegorocznej Ligi Narodów w Łodzi. Pocieszenia mogą jednak szukać w nieco dalszej historii. To one jako ostatnie potrafiły pokonać aktualne mistrzynie olimpijskie. Do tego nigdy nie przegrały z Włochami na mistrzostwach świata.

Tyle że w turnieju w Tajlandii nie wyglądają na aż tak mocne, jak zespół z Europy. Włoszki w pięciu meczach przegrały tylko seta z Belgią, jeszcze w fazie grupowej. Brazylia w grupie wygrała 3:2 z Francją, potem w 1/8 finału niespodziewanie przegrała partię z Dominikaną, a w ćwierćfinale stoczyła wyrównany bój ponownie z Francją. Wynik 3:0 nie oddaje tego, co działo się na boisku zwłaszcza w dwóch pierwszych setach.

Jestem bardzo dumna z zespołu, walczymy o każdą piłkę w każdym secie. Nawet wtedy, kiedy są tak szalone, jak 33:31 z Francją. Wkładamy w mecze sporo emocji, krzyczymy, cieszymy się. Czujemy się mocne przed półfinałem. Najlepiej, jak to tylko możliwe. Jestem bardzo podekscytowana przed półfinałem

To jedna z największych gwiazd "Kanarkowych" w Tajlandii, DJ w hali Hua Mak regularnie przypomina o jej obecności na boisku, puszczając coraz to nowe piosenki ze słowem "Julia" w refrenie. Ale liderką Brazylijek jest jednak Gabi Guimaraes, zdecydowanie najpopularniejsza siatkarka w Tajlandii, która po każdym meczu zbiera naręcza prezentów od fanów.

Nieszczęśliwy przepis wzbudza kontrowersje? Trener Japonek kontruje

Brazylijki miały o dzień krócej na odpoczynek od rywalek. Terminarz MŚ został ułożony tak, że drużyny, które będą rywalizować o finał, nie rozgrywały swoich spotkań w ćwierćfinałach tego samego dnia. Po części wynikało to z układu grup i meczów w 1/8 finału, ale nie jest najszczęśliwszym rozwiązaniem i może budzić kontrowersje, zwłaszcza jeśli w półfinałach przyjdzie do długich spotkań.

Problemu w takim układzie gier nie widzi jednak Ferhat Akbas, trener reprezentacji Japonii. Akurat jego drużyna ma o dzień przerwy na regenerację dłużej niż Turcja, z którą dziś zmierzy się w półfinale. Podobną przewagę nad Brazylią mają Włoszki. Ale też to Japonki miały w ćwierćfinale najtrudniejszą przeprawę, Holandię wyeliminowały dopiero po tie-breaku.

"Mamy o dzień więcej, to prawda, ale na początku turnieju my też nie mieliśmy zbyt wiele czasu na odpoczynek. Zawsze graliśmy w krótkich odstępach czasu. Przy aż 32 zespołach w stawce ustawienie wszystkiego sprawiedliwie nie jest łatwe, ale ta formuła jest dla mnie dobra. Na koniec wychodzimy na boisko w bardzo dobrej kondycji psychicznej. Wydaje mi się, że tak jest w przypadku każdego zespołu" - mówi Interia Sport trener Japonek.

Szkoleniowiec z Turcji po raz kolejny zmierzy się ze swoimi rodaczkami. Taki mecz również można było już w tym sezonie obejrzeć w Łodzi, gdy Japonki niespodziewanie pokonały mistrzynie Europy już w ćwierćfinale i zamknęły im drogę do medalu. Tamta porażka wywołała spore nerwy w tureckiej ekipie. Gdyby drużynie znad Bosforu noga powinęła się i dziś, ich trener Daniele Santarelli z pewnością będzie w sytuacji nie do pozazdroszczenia. W ćwierćfinale jego siatkarki pokazały jednak wielką siłę ognia, Melissa Vargas i Ebrar Karakurt przełamały opór Amerykanek. Dziś będą musiały przebić się do parkietu przez japońską obronę.

Mecz Japonia - Turcja dziś o godz. 10.30 czasu polskiego, spotkanie Włochy - Brazylia o godz. 14.30. Transmisje obu meczów w Polsat Sport 1 i na Polsat Box Go. Wciąż aktualnymi mistrzyniami świata pozostają Serbki, ale one pożegnały się z turniejem już w 1/8 finału.

Z Bangkoku Damian Gołąb

