Uniknąć najgorszego. Nowe wyzwanie polskich siatkarek. Kluczowy mecz już dziś

W skrócie Polskie siatkarki żegnają Phuket i szykują się do kluczowego meczu z Niemkami, którego stawką jest pierwsze miejsce w grupie G na mistrzostwach świata.

Wygrana pozwoli uniknąć trudnego rywala – niepokonanych Włoszek – w kolejnej fazie turnieju, a dotychczasowe mecze Polki wygrały, choć nie zabrakło w nich słabszych momentów.

Niemiecka drużyna przeszła zmiany, ma nowego trenera, ale to ona jest liderem grupy po dwóch meczach.

Polska wygrała osiem ostatnich meczów z Niemcami.

Phuket, największa wyspa Tajlandii, znana m.in. z pięknych plaż, od początku miała być dla polskich siatkarek tylko ważnym, ale jednak przystankiem w drodze do Bangkoku. Nikt nawet nie wyobrażał sobie, że mogą nie awansować do fazy pucharowej, która będzie rozgrywana już w stolicy Tajlandii. W dwóch pierwszych meczach, z Wietnamem i Kenią, Polki były zdecydowanymi faworytkami i wykonały zadanie. Ale w obu spotkaniach nie obyło się bez słabszych momentów.

Polki i Niemki grają ze sobą od lat. Kapitalna seria "Biało-Czerwonych"

W drugim secie ostatniego meczu z Kenią doszło wręcz do załamania gry polskiego zespołu, bo tak chyba można nazwać porażkę w secie 15:25 z 26. drużyną rankingu FIVB. Polska, przypomnijmy, jest w tej klasyfikacji trzecia.

"Dziewczyny z Kenii są silne, skaczą bardzo wysoko i mocno atakują, ale my też potrafimy grać przeciwko takim zespołom. Myślę, że największym problemem był chaos" - mówiła o grze rywalek Aleksandra Gryka, środkowa polskiej kadry.

Od dziś jednak egzotycznych siatkarsko rywali na drodze Polski już nie będzie. Najbliższe spotkanie z rywalem spoza Europy ewentualnie dopiero w półfinale. Do tego jednak jeszcze daleka droga, a pierwszym przystankiem na niej będzie spotkanie z Niemcami.

O ile z Wietnamem polskie siatkarki nie grały wcześniej nigdy, a Kenię znały niemal wyłącznie z jednego meczu na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, z Niemkami spotykają się prawie na każdym turnieju. Obie drużyny grały już ze sobą w mistrzostwach Europy, kwalifikacjach olimpijskich czy finałach Ligi Narodów. Czasami kończyło się dramatycznymi tie-breakami, ale w oficjalnych meczach od lat górą są Polki. Od Ligi Narodów w 2022 r. wygrały z nimi osiem meczów z rzędu.

Niemiecka drużyna po zmianach. Ale do czołówki wciąż wedrzeć się nie może

Dziś znów będą faworytkami, w tym sezonie w fazie wstępnej LN wygrały z Niemkami 3:0. Ale to nie znaczy, że drużyna zza Odry jest dla nich idealnym przeciwnikiem.

"Z tymi Niemcami nigdy nie graliśmy. Ten zespół jest zupełnie inny od tego, który grał w Lidze Narodów. Szczególnie jeśli brać pod uwagę mecz, który z nimi rozegraliśmy. To będzie nowe wyzwanie. Oczywiście znamy się wzajemnie całkiem dobrze. To jednak też nie oznacza, że nie mamy wobec siebie żadnych przewag. To będzie dość równy, trudny mecz dla obu drużyn. Niemki bardzo dobrze rozpoczęły ten turniej, cały czas prowadziły. Widać, że mają bardzo dobrze zbalansowaną drużynę. Będziemy odpowiednio przygotowani na wyrównane spotkanie" - opisuje rywalki w rozmowie z Interia Sport Stefano Lavarini, trener Polek.

Reprezentacja Niemiec zajmuje aktualnie 11. miejsce w rankingu FIVB. Od kilku lat próbuje dobić się do światowej czołówki, w tym sezonie grała na przykład w turnieju finałowym Ligi Narodów, ale cały czas jest jednak o półkę niżej niż najlepsze zespoły. W przeciwieństwie do Polski, nie potrafi wedrzeć się do czołowej czwórki, stanąć na podium ważnego turnieju.

W dodatku regularnie zmienia szkoleniowców. Nie zawsze są to decyzje niemieckiej federacji - w ubiegłym roku Vital Heynen niespodziewanie sam porzucił tamtejszą kadrę, by objąć posadę w męskiej reprezentacji Chin. Fakty są jednak takie, że w ostatnich czterech latach niemiecką drużynę prowadziło czterech selekcjonerów.

Aktualnym od tego sezonu jest Giulio Cesare Bregoli. 50-letni trener z Włoch mierzy wysoko i ma nadzieję, że jego drużyna będzie kontynuować zwycięski marsz w meczu z Polską. Z Kenią i Wietnamem nie straciła ani jednego seta.

"W pierwszym meczu nie byliśmy jeszcze na naszym poziomie w grze systemem blok-obrona, zwłaszcza w bloku. To nasz atut, a kiedy działa dobrze, jesteśmy dużo bardziej pewni siebie, wszystko przychodzi nam łatwiej. W obu meczach dobrze też serwowaliśmy. Jesteśmy tym samym zespołem, co wcześniej, rozwijamy się, ale zdajemy sobie sprawę, że musimy jeszcze pracować" - podkreśla w rozmowie z Interia Sport Bregoli.

Polska - Niemcy w MŚ siatkarek. To może pomóc reprezentacji Polski

Po dwóch meczach to jego drużyna jest liderem grupy G. Pierwsze miejsce przed 1/8 finału jest o tyle istotne, że oddala widmo gry z Włoszkami już w drugiej rundzie MŚ w Tajlandii. Mistrzynie olimpijskie od kilkunastu miesięcy są numerem jeden na świecie. W fazie grupowej prezentowały się świetnie, przegrały tylko jednego seta z Belgią. Przegrany z dzisiejszego meczu wpadnie na nie już w 1/8 finału, zwycięzca ewentualnie dopiero w ćwierćfinale.

"Jeśli chcesz dotrzeć do końca turnieju, najdalej, jak to możliwe, i tak pewnego dnia będzie trzeba zmierzyć się z Włochami. To bardziej chodzi o nas, pewność siebie, dobre odczucia i jakość, jaką będziemy mieć, jeśli będziemy w stanie pokonać Polskę. Zawsze lepiej wygrać niż przegrać" - ocenia Bregoli.

Polki z kolei po sinusoidzie, jaką zaserwowały kibicom w dwóch pierwszych spotkaniach, będą chciały utwierdzić ich - a pewnie i same siebie - że w Tajlandii nadal stać je na wiele. Liczą też, że z dużo lepszym zespołem może być im… łatwiej.

"Myślę, że ta siatkówka będzie nam bliższa, łatwiej będzie nam się w tym wszystkim odnaleźć. Będziemy wiedziały, czego się spodziewać. Może skład Niemek się trochę zmienił, ale grałyśmy z nimi i wiemy, jaki to jest zespół, jak się do niego przygotować. Paradoksalnie to może być trochę łatwiejszy mecz niż ten z Kenią" - uważa Gryka.

Mecz Polska - Niemcy rozpocznie się o godz. 15.30 czasu polskiego. Transmisja będzie dostępna w Polsacie, Polsacie Sport 1 na Polsat Box Go, relacja tekstowa "na żywo" w Interia Sport.

Z Phuket Damian Gołąb

