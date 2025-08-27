Trenuje Niemki i tak mówi o Lavarinim. Szczere słowa na temat szkoleniowca Polek

Włoch u sterów reprezentacji Polski, Włoch prowadzący do sukcesów Turczynki, Włosi w reprezentacjach Kanady i Niemiec. Szkoleniowcy z Półwyspu Apenińskiego cały czas są w świecie siatkówki cenioną grupą, co widać na mistrzostwach świata w Tajlandii.

Polska - Niemcy w MŚ siatkarek. Włosi po obu stronach

Ich bezpośrednie starcie będzie można obejrzeć dziś w Phuket w meczu Polska - Niemcy. Po dwóch stronach siatki staną Stefano Lavarini i Giulio Bregoli. Dziś obaj prowadzą mocne europejskie reprezentacje i w przyszłym sezonie będą pracować w czołowych klubach, ale przed laty wspólnie terminowali w klubie z Bergamo.

To właśnie tam, w Foppapedretti, w 2010 r. spotkali się obaj Włosi. Pracowali wówczas w sztabie Davide Mazzantiego, który swoją drogą w 2023 r. prowadził reprezentację Włoch. Obaj dobrze pamiętają się z tego okresu.

Wiele lat temu pracowaliśmy razem w Bergamo. On był asystentem trenera, ja byłem drugim. I po wielu latach, w których zwykle pracował za granicą, po jego powrocie do Włoch mieliśmy znów okazję wiele razy się mierzyć. To świetny trener i z tego powodu w meczu z Niemcami będzie jeszcze trudniej

Stefano Lavarini pracował z trenerem Niemek. "Jest bardzo miłą osobą"

Do czołówki najbardziej rozchwytywanych trenerów obaj przebijali się okrężną drogą. Lavarini, o pięć lat młodszy, z czasem został w Bergamo pierwszym trenerem, ale pracował też w lidze brazylijskiej, a także z reprezentacją Korei Południowej. Od 2020 r. prowadzi już kluby z absolutnej czołówki, a do tego święci triumfy z Polską.

Bregoli długo był asystentem w reprezentacji Włoch, równolegle pracując w lidze francuskiej. Na samodzielne stanowisko w rodzimej lidze wskoczył w 2019 r. w Reale Mutua Chieri, ma za sobą pracę z kadrą Szwecji, a od nowego sezonu ma objąć tureckiego giganta - Eczacibasi Stambuł.

Bregoli w rozmowie z Interia Sport podkreśla, że przez te lata obaj bardzo się zmienili. Ale niezmiennie czuje do rodaka sympatię.

"Pracowaliśmy wspólnie ze Stefano przez rok w Bergamo, więc znamy się bardzo dobrze. Ale nie znam jego tajemnic, minęło dużo czasu. Każdy z nas szybko się rozwija. Może pod względem osobowości nie zmienił się zbyt dużo, bo jest bardzo miłą osobą, ale technicznie i taktycznie nie wiem, co stało się z nim przez te lata. Podobnie to wygląda z jego strony" - uważa selekcjoner niemieckiej kadry.

Trener Niemek wprost o polskiej siatkarce. "Jedna z najlepszych na świecie"

Bregoli przekonuje, że dobrze zna polskie siatkarki. Zresztą z jedną z nich wkrótce będzie pracować - kontrakt z Eczacibasi podpisała Magdalena Stysiak. I to właśnie jej Włoch poświęcił kilka słów przed meczem.

Magda Stysiak z pewnością jest jedną z najlepszych zawodniczek na świecie, najlepszych atakujących. Ale nie chcę tutaj szeregować, oceniać zawodniczek. Z pewnością Polska ma dobrego trenera, jest bardzo dobrze prowadzoną drużyną. Dysponuje dobrym blokiem, to fizyczna drużyna, z dobrymi przyjmującymi - jest tu dużo jakości. Może ma też słabsze strony? Zobaczymy

W tym sezonie Niemki i Polki już raz spotkały się w fazie wstępnej Ligi Narodów w Belgradzie. Wówczas zdecydowanie zwyciężyły "Biało-Czerwone", wygrywając 3:0. O ile Polska grała jednak wówczas składem, który najpewniej rozpocznie także dzisiejsze spotkanie, o tyle Bregoli nie miał wtedy do dyspozycji m.in. podstawowych środkowych ani przyjmującej Hanny Orthmann. Co jego zdaniem może być kluczem do pokonania Polski?

"Przed meczem nie mogę powiedzieć, haha. Jeśli wygramy, opowiem o tym po meczu. W sumie nawet jeśli przegramy" - uśmiecha się Bregoli.

Z Phuket Damian Gołąb

