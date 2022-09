Trenerowi puściły nerwy! "To nie jest drużyna juniorek"

Chorwatki w czwartkowym pojedynku były skazywane na pożarcie. Turcja to bowiem drużyna na kompletnie innym poziomie, która w teorii nie powinna mieć najmniejszych problemów z pokonaniem rywalek. To szósty zespół światowego rankingu, podczas, gdy rywalki są dopiero 24. ekipą świata.

Trenerowi Chorwatek puściły nerwy

Bardzo zdecydowanym tonem wygłosił do swoich podopiecznych krótką przemowę. "To nie jest drużyna juniorek" - powiedział na jej zakończenie, dając wyraźnie do zrozumienia, że nie akceptuje tego, co pokazują jego zawodniczki.