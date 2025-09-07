Trener wpadł w furię w trakcie meczu o medal MŚ. Teraz wszystko tłumaczy

Po kapitalnych półfinałach w Bangkoku wydawało się, że trudno będzie powtórzyć takie emocje nawet w spotkaniach o medale mistrzostw świata. Mecz o brąz między Japonią a Brazylią sprawił jednak, że poziom emocji nie spadł ani o milimetr.

Obie drużyny walczyły o medal aż do tie-breaka, obie miały w nim piłki meczowe, rozstrzygnęła dopiero gra na przewagi. Z brązowych krążków mogła ostatecznie cieszyć się reprezentacja Brazylii.

Gdy jeszcze "Kanarkowe" świętowały na płycie boiska z medalami, w strefie wywiadów pojawił się Ferhat Akbas, selekcjoner reprezentacji Turcji. Po raz drugi w tym sezonie był o włos od medalu. W Lidze Narodów brąz sprzed nosa sprzątnęła mu reprezentacja Polski, w MŚ Brazylia. Wcześniej jednak jego drużyna w Bangkoku potrafiła podnieść się po dwóch wysoko przegranych setach.

"Staraliśmy się dopasować naszą taktykę do wydarzeń na boisku. Na początku Brazylia grała bardzo dobrze w obronie. Zmieniliśmy więc kierunki naszych ataków, to zadziałało, dwa razy mielismy piłki meczowe na brązowy medal, ale to jest sport. Kiedy mecz dociera do takiego momentu, nie da się już nic zrobić. Jesteśmy w najlepszej czwórce świata w dwóch turniejach z rzędu. To bardzo dobry start" - podkreśla Akbas.

W strefie wywiadów trener Japonek był spokojny i wyważony, ale w trakcie meczu w szale radości kilka razy wskakiwał na boisko. Olbrzymie emocje przeżywał zwłaszcza w końcówce czwartego seta. Przy stanie 24:23 dla Japonii sędzia początkowo przyznał jego drużynie punkt kończący seta, ale potem zmienił decyzję po challenge'u. Wściekły Akbas z biegał wokół stanowiska arbitra i z niedowierzaniem łapał się za głowę, ale nic nie wskórał. Po spotkaniu opowiedział, jak cała sytuacja wyglądała z jego perspektywy.

Ostatecznie byliśmy w stanie wygrać tego seta. Według mnie to nie była prawidłowa decyzja, ale takie rzeczy mogą się wydarzyć w pięciosetowym meczu. Sędzia to też tylko człowiek. W mojej opinii powinien być jednak punkt dla nas, w ostateczności powtórka akcji. Ale to Brazylia otrzymała punkt. Na szczęście wygraliśmy seta, ale tak czy siak przegraliśmy tie-breaka

Akbas musiał pogodzić się z porażką, świętować mogły Brazylijki. Dla nich to już szósty w historii medal mistrzostw świata i drugi krążek w tym sezonie, po srebrnym medalu Ligi Narodów. Na drodze do jeszcze większych sukcesów dwukrotnie stanęły Włoszki.

"Po tym meczu mam w głowie mnóstwo myśli. Ale przede wszystkim jestem po prostu bardzo szczęśliwa z tego, co zrobiły te dziewczyny. Wczoraj nie było łatwo zasnąć, a dziś podejść do tego meczu. Ale jestem bardzo dumna z tego, jak wyszłyśmy dziś na boisko. Nawet jeśli były wzloty i upadki, wierzyłyśmy do końca" - zaznacza w rozmowie z Interia Sport Roberta Ratzke, rozgrywająca Brazylii.

Atakująca zespołu, Rosamaria, podkreśla z kolei, jak ważny jest to medal dla całej siatkówki w Brazylii. "Kanarkowe" pozostają na podium MŚ, przed trzema laty w Holandii zajęły drugie miejsce.

"To niesamowite uczucie. To był nasz finał. Ten medal jest bardzo ważny dla naszego kraju, dla siatkówki w Brazylii. Jestem bardzo dumna, że nie poddałyśmy się w trakcie tego meczu. To była bardzo wyrównana rozgrywka, gratulacje również dla Japonii. Jestem bardzo dumna z naszej odwagi, determinacji, ducha drużyny. To pozwoliło zdobyć nam medal" - nie ma wątpliwości brazylijska siatkarka.

Z Bangkoku Damian Gołąb

MŚ siatkarek. Gabi i Roberta Ratzke świętują brązowy medal dla Brazylii VolleyballWorld materiały prasowe

Ferhat Akbas, trener reprezentacji Turcji VolleyballWorld materiały prasowe

Rosamaria cieszy się z kolejnego medalu dla Brazylii VolleyballWorld materiał zewnętrzny