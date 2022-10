Trener reprezentacji Polski przyznaje: "Popełniłem błędy"

- W tej chwili nie jestem w stanie docenić wszystkiego co moja drużyna robiła dziś dobrze. Po dwóch godzinach wiele myśli kotłuje się w głowie, co mogliśmy zrobić lepiej, czego zabrakło, żeby wygrać. To co robiliśmy doskonale przez cały mecz, przestało działać w tie-breaku. Co nie zmienia faktu, że daliśmy z siebie dziś 100%. Gratuluję mojej drużynie dobrego występu - powiedział Lavarini.