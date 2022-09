Trener aż podskakiwał. Faworytki "polskiej" grupy znów w opałach

Turczynki przed startem turnieju były stawiane w roli zdecydowanych faworytek grupy B. Na polsko-holenderskim turnieju idzie im jednak na razie jak po grudzie. I choć w środę ostatecznie pokonały rywalki, to dwa tie-breaki w pierwszej fazie grupowej mogą im utrudnić rywalizację w kolejnej rundzie . Liderkami grupy B wciąż są siatkarki z Dominikany, które dwa poprzednie spotkania wygrały bez straty seta.

I choć Turczynki doprowadziły do remisu 10:10, w drugiej części seta nadal nie były w stanie nawiązać równorzędnej walki z rywalkami. Po drugiej stronie siatki świetnie w ataku radziła sobie przyjmująca Brayelin Martinez . Trener Turczynek Giovanni Guidetti denerwował się na niedokładne przyjęcia i rozegrania, ale jego drużyna przegrała 21:25.

Turcja wraca do gry. Dwa sety dla faworytek

Turczynki były stawiane w roli zdecydowanych faworytek grupy B, ale rozpoczęły mistrzostwa świata od falstartu i porażki 2:3 z Tajlandią. Po przenosinach z Holandii do Polski pokonały Koreę Południową , ale zespół z Azji to outsider grupy.

Na początku drugiej partii Turcja po raz pierwszy tego popołudnia objęła prowadzenie. Więcej piłek otrzymywały tureckie środkowe, przewaga szybko urosła do czterech punktów. Drużyna znad Bosforu prowadziła niemal przez całą partię. Dominikana doprowadziła co prawda do remisu 16:16, ale tylko na chwilę. Turczynki wyszły z opresji dzięki sprytnym zagrywkom i wygrały 25:21.