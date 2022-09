To nie był spacerek, ale Polki z kolejną wygraną

Wydaje się, że siatkarki reprezentacji Polski nie zagrały na tak wysokim poziomie jak we wczorajszym meczu z Tajlandią, ale i tak starczyło to do kolejnej wygranej w mistrzostwach świata - 3:0 z Koreą Południową. Wszystkie trzy sety były dość wyrównane, ale w każdym z nich w pewnym momencie Biało-Czerwone włączały wyższy bieg i odjeżdżały Azjatkom. Schody zaczną się jutro i w czwartek, gdy w gdańsko-sopockiej ERGO Arenie Polki zagrają z Dominikaną i z Turcją.

Początkowo Koreanki bardzo dzielnie stawiały czoła faworyzowanym Polkom i dotrzymywały im kroku. Był remis, a nawet prowadzenie Azjatek 8:6 po asie serwisowym Hwang. Biało-Czerwone doprowadziły do remisu, ale nie mogły złapać właściwego rytmu i odskoczyć rywalkom, które do tej pory na siatkarskim mundialu nie wygrały nawet seta. Wreszcie po ataku Olivii Różański odskoczyły na 18:16. Ta sama, urodzona we Francji zawodniczka zablokowała rywalki, poprawiła dobrą zagrywką nasza kapitan Joanna Wołosz, było 22:16 i wkrótce po secie, które zawodniczki Stefano Lavariniego (wcześniej selekcjoner Koreanek) wygrały stosunkowo łatwo - do 17, mimo początkowych problemów. Końcówka partii to wygrana Polek 10:1.

Druga partia toczyła się początkowo wedle scenariusza łudząco podobnego do pierwszej. Biało-Czerwony pociąg zaczął odjeżdżać rywalkom dopiero przy stanie 12:9. Azjatki zmniejszyły deficyt do dwóch punktów - było tylko 17:15 dla Polek. W decydujących momentach jednak to faworyzowane gospodynie były górą i set drugi skończył się bardzo podobnym do pierwszego - 25:18.

Zuzanna Górecka: Nasz atak robił wrażenie. WIDEO (Polsat Sport) / Polsat Sport / Polsat Sport

Trzeci i ostatni set tego spotkania znów miał podobny scenariusz. Było 12:10 dla Korei Płd., ale zaraz mieliśmy prowadzenie Polek 16:12 po atakach Zuzanny Góreckiej i Magdaleny Stysiak. Set skończył się wynikiem 25:16.

We wcześniej rozegranych dzisiaj meczach "polskiej" grupy B, Turcja po dwugodzinnej walce rozprawiła się z Dominikaną 3:2 (15:13 w piątym secie), a Tajlandia odprawiła Chorwację 3:0.

Tabela grupy B mistrzostw świata w siatkówce

1. Polska 9 9:1

2. Dominikana 7 8:3

3. Turcja 6 8:5

4. Tajlandia 5 6:5

5. Chorwacja 0 1:9

6. Korea Płd. 0 0:9

Awans do rozgrywanej w Łodzi kolejnej rundy mistrzostw uzyskają cztery najlepsze drużyny z grupy B. Kolejne mecze Polki rozegrają w ERGO Arenie na granicy Gdańska i Sopotu z Dominikaną (czwartek 20.30) i Turcją (sobota 20.30). To nie koniec siatkarskich emocji w trójmiejskiej arenie w zbliżający się weekend - w niedzielę siatkarze Trefla Gdańsk podejmą Barkom Każany Lwów w inauguracji sezonu 2022/23 PlusLigi.

Polska - Korea Płd. 3:0 (25:17, 25:18, 25:16)

Polska: Wołosz, Korneluk, Górecka, Stysiak, Różański, Witkowska - Stenzel (l), Gałkowska, Wenerska, Fedusio. Trener: Stefano Lavarini.

Korea Płd.: S. Lee, Yeum, J. Lee, Park, Hwang, D. Lee - Kim (l), Pyo, Yeun, Kyung. Trener: Cesar Hernando Gonzalez.