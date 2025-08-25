To Lavarini zrobił zaraz po meczu. Kibice wszystko zobaczyli. "Symboliczny moment"

Dwa mecze i dwa zwycięstwa - to bilans polskich siatkarek na mistrzostwach świata w Tajlandii. Tym samym podopieczne Stefano Lavariniego są już pewne miejsca w 1/8 finału, a w środę zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Niemkami.

Jaka jest prawdziwa forma Polek? To jednak ciągle jest zagadką. Zarówno w starciu z Wietnamkami, jak i Kenijkami straciły seta, co jest zaskakujące. W poniedziałkowym starciu z Kenią (3:1) zastój zdarzył im się w drugiej partii, którą przegrały 15:25. Nic dziwnego, że trener Lavarini był zdezorientowany i wściekły.

Rozwiń

Tuż po ostatniej piłce meczu Polki jakoś szczególnie nie świętowały zwycięstwa. Wiedziały, że jest ciągle nad czym pracować. Świadomy tego jest także trener Lavarini, który tuż po spotkaniu zebrał zespół w kółku na środku boiska, aby chwilę porozmawiać ze swoimi podopiecznymi. Z reguły takie chwile są uwieczniane przez kamery i mikrofony, ale Włoch poprosił kamerzystę o odsunięcie się. - Symboliczny moment. Ma na pewno coś ważnego do przekazania - podkreślili komentatorzy Polsatu Sport.

Teraz Polki mają dzień przerwy. W środę ich ostatnimi przeciwniczkami w Phuket będą Niemki, które w poniedziałek pokonały Wietnam i są liderkami grupy G. Stawką będzie teoretycznie łatwiejszy rywal w 1/8 finału i prawdopodobne uniknięcie już na tym etapie turnieju Włoszek.

MŚ siatkarek: Niemcy – Wietnam. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport