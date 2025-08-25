To Lavarini zrobił zaraz po meczu. Kibice wszystko zobaczyli. "Symboliczny moment"
Polki odniosły drugie zwycięstwo na siatkarskich mistrzostwach świata w Tajlandii. Biało-czerwone pokonały reprezentację Kenii 3:1. Najwięcej mówi się o drugim secie, który zdecydowanie wygrały nasze rywalki. Tuż po meczu Stefano Lavarini zrobił jedną rzecz, która wszystkim rzuciła się w oczy.
Dwa mecze i dwa zwycięstwa - to bilans polskich siatkarek na mistrzostwach świata w Tajlandii. Tym samym podopieczne Stefano Lavariniego są już pewne miejsca w 1/8 finału, a w środę zagrają o pierwsze miejsce w grupie z Niemkami.
Jaka jest prawdziwa forma Polek? To jednak ciągle jest zagadką. Zarówno w starciu z Wietnamkami, jak i Kenijkami straciły seta, co jest zaskakujące. W poniedziałkowym starciu z Kenią (3:1) zastój zdarzył im się w drugiej partii, którą przegrały 15:25. Nic dziwnego, że trener Lavarini był zdezorientowany i wściekły.
Tuż po ostatniej piłce meczu Polki jakoś szczególnie nie świętowały zwycięstwa. Wiedziały, że jest ciągle nad czym pracować. Świadomy tego jest także trener Lavarini, który tuż po spotkaniu zebrał zespół w kółku na środku boiska, aby chwilę porozmawiać ze swoimi podopiecznymi. Z reguły takie chwile są uwieczniane przez kamery i mikrofony, ale Włoch poprosił kamerzystę o odsunięcie się. - Symboliczny moment. Ma na pewno coś ważnego do przekazania - podkreślili komentatorzy Polsatu Sport.
Teraz Polki mają dzień przerwy. W środę ich ostatnimi przeciwniczkami w Phuket będą Niemki, które w poniedziałek pokonały Wietnam i są liderkami grupy G. Stawką będzie teoretycznie łatwiejszy rywal w 1/8 finału i prawdopodobne uniknięcie już na tym etapie turnieju Włoszek.