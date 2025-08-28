To dało Polkom upragnione zwycięstwo. Stefano Lavarini wcale tego nie kryje

Polskie siatkarki w ostatnich latach regularnie ogrywają Niemki. Przed meczem w Phuket na zakończenie fazy grupowej MŚ w Tajlandii mogły się pochwalić ośmioma zwycięstwami z rzędu z tym przeciwnikiem. W środę udało się wygrać po raz dziewiąty, choć w wyjątkowo emocjonujących okolicznościach.

"Biało-Czerwone" były już na krawędzi porażki. W czwartym secie przegrywały 22:24, musiały bronić się przed piłkami meczowymi. Emocje zenitu sięgnęły jednak w tie-breaku, w którym obie drużyny miały piłki meczowe, a Polska wygrała ostatecznie 19:17.

Szalony mecz Polska - Niemcy. Stefano Lavarini przekonuje: "Spodziewaliśmy się tego"

Po ostatnim gwizdku emocjom w widowiskowy sposób dał upust Stefano Lavarini, który świętował zwycięstwo, wbiegając na boisko i ściskając się z Pauliną Damaske - to przyjmująca zdobyła ostatni punkt asem serwisowym. Kilka minut później w strefie wywiadów szkoleniowiec reprezentacji Polski był już bardziej stonowany.

"To był bardzo wyrównany mecz. Spodziewaliśmy się tego, bo Niemcy grają świetnie. Nie chcę powiedzieć, że to nas martwiło, ale oczekiwaliśmy takiej jakości. Spotkanie mogło się skończyć korzystnie dla obu drużyn, to było widać aż do ostatniej piłki. W pierwszych czterech setach różnice między drużynami wskazywał serwis. Ten, kto potrafił agresywnie zagrywać, miał przewagę lub był w stanie wrócić do gry, jak my w czwartym secie" - opisuje w rozmowie z Interia Sport Lavarini.

Decydujący był jednak tie-break. Nie pierwszy raz rozstrzygał o losach meczu z Niemkami - podobnie było choćby w 2023 r. w Łodzi w trakcie kwalifikacji olimpijskich. Przy podsumowaniu wydarzeń z piątej partii środowego spotkania trener Polek wskazał na element związany z mentalnością jego siatkarek.

W tie-breaku było dużo błędów po obu stronach, ale gramy o coś wielkiego i szczęśliwie to my mieliśmy tę jedną, dwie piłki więcej, by zrobić różnicę. A na koniec to punkty są tym, co nas utwierdza. Wiele rzeczy nas określa, ale jedną z nich jest duch walki. To po raz kolejny się ujawniło. Jestem naprawdę dumny z dziewczyn

Siatkówka kobiet. Polki wykonały pierwszy cel. Lavarini mówi o nauce

Polki ekspresyjnie świętowały zwycięstwo, bo cała drużyna wiedziała, że stawka spotkania jest wysoka. Porażka z Niemkami spychała "Biało-Czerwone" na ścieżkę mistrzyń olimpijskich z Włoch już w 1/8 finału. Zwycięstwo oddala potencjalny mecz z nimi na ćwierćfinał, a na razie krzyżuje drogę Polski z reprezentacją Belgii.

"Pierwszym celem była dla nas 1/8 finału, zrobiliśmy to z najlepszej pozycji w grupie. Mam nadzieję, że nauczyliśmy się sporo po tych meczach. Nie było tak łatwo, jak wielu ludzi się spodziewało, ale byliśmy świadomi, że na mistrzostwach świata wszystko jest otwarte. I to było widać we wszystkich grupach, było sporo trudnych spotkań. W dwóch pierwszych meczach rozegraliśmy sporo dobrych setów, ale też parę razy za bardzo cierpieliśmy. Staramy się jednak bardziej skupiać na tym, co idzie w dobrą stronę, być nieco bardziej konsekwentni. Cały czas jesteśmy w procesie nauki" - podsumował nieco później Lavarini w wypowiedzi przekazanej przez Polski Związek Piłki Siatkowej.

Mecz Polska - Belgia ma zostać rozegrany w sobotę. W czwartek drużyna zmienia miejsce pobytu. Wszystkie zespoły, które grały w Phuket i zakwalifikowały się do czołowej 16-tki turnieju, lecą tego dnia do Bangkoku. To tam odbędą się spotkania fazy pucharowej.

Z Phuket Damian Gołąb

Magdalena Stysiak i Martyna Łukasik: Wszystko jest w głowie, to jest wiara. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Stefano Lavarini po meczu z Niemkami wbiegł na parkiet wyściskać Paulinę Damaske VolleyballWorld materiały prasowe

Stefano Lavarini Marcin Golba AFP

Stefano Lavarini i Katarzyna Wenerska Andrzej Iwańczuk/Reporter East News