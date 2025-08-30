Pierwsze miejsce w grupie, wywalczone po ciężkim, pięciosetowym boju z Niemkami, miało dać polskim siatkarkom łatwiejszego przeciwnika na początek fazy pucharowej. Pierwszy sobotni mecz pokazał, że gra była warta świeczki - Włoszki nie dały Niemkom żadnych szans i drużyna zza Odry pożegnała się z turniejem.

Początek spotkania z Belgią także był jednak wyrównany. Długo trwało przeciąganie liny - a to jedna drużyna zyskała dwa punkty przewagi. W końcu potężną zaliczkę wypracowały sobie Polki, które świetnie spisały się przy zagrywkach Katarzyny Wenerskiej - wygrały kilka akcji z rzędu i prowadziły 15:9. Rywalki się gubiły, ich trener Kris Vansnick przeprowadził pierwsze zmiany.

Jak szybko Polki wypracowały przewagę, tak łatwo ją i zmarnowały. Niemoc była tak duża, że po chwili to Belgijki prowadziły 17:16, a potem 19:17. Końcówka seta to huśtawka emocji. Najpierw rywalki doprowadziły do wyniku 24:21, by Polki odrobiły straty przy zagrywkach Wenerskiej. W grze na przewagi to Belgia okazała się jednak lepsza i wygrała 27:25.

Polskie siatkarki podniosły się w drugim secie. A trzeci to już koncert

Nie najlepszy początek nie musiał jeszcze zapowiadać niczego złego. W tym sezonie Polki wyjątkowo często przegrywały pierwszą partię, a jednak najczęściej ostatecznie wygrywały spotkania. I w drugim secie szybko wskoczyły na odpowiednie tory, prowadziły 8:5. Nadal popłoch swoimi zagrywkami siała Wenerska.

Tyle że Polki ponownie nie utrzymały przewagi i był remis 13:13. W drugiej części seta jeszcze raz uciekły, ale po kolejnej udanej pogoni rywalek trener Stefano Lavarini zdecydował się na zmiany - na boisku pojawiły się Malwina Smarzek i Paulina Damaske. Obie pomogły drużynie, do tego doszły bloki Korneluk, i Polska wygrała 25:20.

Na trzecią partię Lavarini posłał skład z dwoma zmienniczkami, bez Magdaleny Stysiak i Martyny Czyrniańskiej. Polki zaczęły od prowadzenia 6:2, potem przewaga jeszcze wzrosła. Równo grała Martyna Łukasik, która pomagała drużynie również zagrywką. Dobrze funkcjonował polski blok, który pozwalał na wyprowadzanie kontrataków. To był w końcu set, w którym "Biało-Czerwone" potrafiły grać pewnie niemal od początku do końca. Bo choć i w tej partii zdarzył się im przestój, to jednak przewaga była wystarczająca, by uniknąć nerwów i wygrać wysoko - 25:17.

MŚ siatkarek. Olbrzymie emocje w meczu Polek. Znów zdecydował tie-break

Zagraniom Polek towarzyszył też coraz większy pisk w hali. Podobnie jak w Phuket, tak i w Bangkoku miejscowi kibice najgłośniej wiwatowali po zagraniach Łukasik. Ale na straganach pod halą można było kupić podobizny kilku reprezentantek Polski.

To właśnie Łukasik w trakcie spotkania wyrosła jednak na najlepiej punktującą zawodniczkę polskiej drużyny. Dobrze w ofensywie spisywała się też na początku czwartej partii. Na boisku trwała jednak zażarta walka, wynik oscylował wokół remisu. Pod siatką robiło się coraz goręcej, Belgijki głośno protestowały po jednym z challenge'ów. W końcu rywalki odskoczyły i Polska przegrywała już 14:18. Na boisko wróciła Stysiak, potem Czyrniańska, ale na boisku szalała Britt Herbots. Polki jeszcze raz rzuciły się w pogoń za rywalkami, przegrały jednak 22:25.

Na tie-break Lavarini wystawił podstawową szóstkę z jedną zmianą, Aleksandrą Gryką na środku. I Polska zaczęła od prowadzenia 3:1. Rywalki wyrównały, Polki znów uciekły na dwa punkty. Drużynie znów pomogła Stysiak i prowadzenie wzrosło - ale tylko na chwilę, bo zaraz był remis 8:8. Lavarini wierzył w swoją szczęśliwą kartę i znów sięgnął po Damaske. A przyjmująca dała Polsce prowadzenie 11:9. Jeszcze raz pomogły zagrywki Wenerskiej, "Biało-Czerwone" wydarły wygraną 15:10.

W ćwierćfinale poprzeczka będzie zawieszona znacznie wyżej. Rywalkami będą bowiem Włoszki, mistrzynie olimpijskie i główne kandydatki do złota. Na to spotkanie trzeba będzie jednak jeszcze poczekać, zostanie rozegrane w środę 3 września.

Z Bangkoku Damian Gołąb

Polska: Stysiak, Korneluk, Łukasik, Wenerska, Jurczyk, Czyrniańska - Szczygłowska (libero) oraz Smarzek, Kowalewska, Łysiak, Damaske, Gryka

Belgia: Martin, Van Avermaet, Herbots, Van Sas, Lemmens, Radovic - Rampelberg (libero) oraz Demeyer, Nagels, Verhelst, Krenicky

Agnieszka Korneluk: Wychodzenie z trudnych sytuacji pozwala budować zespół. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Agnieszka Korneluk, kapitan reprezentacji Polski siatkarek VolleyballWorld materiał zewnętrzny

MŚ siatkarek. Malwina Smarzek kontra belgijski blok VolleyballWorld materiał zewnętrzny

Martyna Czyrniańska w trakcie meczu Polska - Belgia VolleyballWorld materiał zewnętrzny