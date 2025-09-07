Tak skończyły pogromczynie Polek. Znamy nowe mistrzynie świata siatkarek

Faza pucharowa mistrzostw świata siatkarek w Tajlandii obfitowała w olbrzymie emocje. Do poziomu z półfinałów i meczu o trzecie miejsce miały dorównać zawodniczki z Włoch i Turcji. I emocji faktycznie nie zabrakło, a całość dopełniły jeszcze żywiołowe reakcje tajlandzkiej publiczności. Kibice w Bangkoku po raz kolejny potwierdzili fascynację siatkówką i niemal wypełnili 8-tysięczną halę na finał MŚ.

Na początku spotkania obie drużyny grały dość nierówno. Szybko w ataku pomyliła się m.in. Paola Egonu, największa gwiazda włoskiej ekipy. Ale i tak to jej zespół zdołał odskoczyć i prowadził 13:10. Daniele Santarelli, trener Turczynek, poprosił jednak wówczas o czas, i wkrótce na tablicy wyników był remis 14:14.

Walka punkt za punkt toczyła się do stanu 21:19, gdy Turcja skorzystała na kolejnym błędzie Egonu. Mistrzynie olimpijskie wyrównały, gdy w ataku pomyliła się Melissa Vargas. Przewagę Włoszkom w końcówce dały zagrywki Egonu, atakująca pomogła też drużynie w obronie, i to ona mogła cieszyć się ze zwycięstwa 25:23.

Turcja gromi w drugim secie. Mistrzynie olimpijskie jeszcze raz się podniosły

Początek drugiej partii należał jednak do Turczynek. Błyskawicznie odskoczyły na cztery punkty i trener rywalek Julio Velasco poprosił o przerwę. Tyle że po niej asem serwisowym popisała się Zehra Gunes, jej drużyna dobrze grała w obronie oraz bloku, i prowadziła już 10:2. Drugą przerwę Velasco wykorzystał przy wyniku 15:6. Przełomu jednak nie było, Turczynki były skuteczne w kontratakach, a poziom gry Włoszek wyraźnie spadł. Skończyło się pogromem 25:13.

Liderką tureckiej ofensywy była Melissa Vargas, która w dwóch setach zdobyła łącznie 13 punktów, a drugą partię zakończyła nawet asem serwisowym. Po drugiej stronie nadal trwało szukanie podstawowej atakującej. Przez dużą część drugiego seta grała Ekaterina Antropova, ale na trzecią partię Velasco wrócił do Egonu. To już był jednak inny włoski zespół niż w poprzedniej partii. Tym razem to on szybko uciekł rywalkom na cztery punkty.

Turczynki naciskały, ale mistrzynie olimpijskie radziły sobie w trudnych sytuacjach i utrzymywały przewagę. Gdy trzeba było, pomagały sobie blokiem. W końcu jednak Turcja doprowadziła do remisu 16:16. O losach seta rozstrzygnęła zacięta końcówka, a właściwie pojedynek Egonu z Vargas. Najpierw Włoszka świetnymi atakami dała drużynie prowadzenie 24:21. Potem reprezentantka Turcji odpowiedziała zagrywkami i był remis 24:24. A na koniec w polu serwisowym błysnęła Egonu i to Włoszki wygrały 26:24.

Włochy - Turcja w finale mistrzostw świata. O losach złota zdecydował piąty set

Włoszki dzień wcześniej późno kończyły swoje spotkanie z Brazylią, w którym walczyły przez pięć setów. Po trzech setach to one były jednak bliżej pierwszego od 2002 r. złota mistrzostw świata. A ich libero, Monica De Gennaro, bliżej pokonania swojego męża, czyli Santarellego, trenera Turczynek. Ale to jego zespół w czwartej partii pierwszy odskoczył na trzy punkty, potem prowadził już 12:7. A gdy swoje w polu zagrywki znów dołożyła Vargas, różnica wzrosła do siedmiu punktów. Z tego Włoszki nie potrafiły już się podnieść. Vargas osiągnęła granicę 30 zdobytych punktów, Turcja wygrała 25:19.

W przeciwieństwie do Włoszek, mistrzynie Europy dzień wcześniej rozegrały tylko cztery sety, skończyły mecz kilka godzin wcześniej niż rywalki. To był ich pierwszy finał MŚ w historii. W trakcie tie-breaka zmęczenie było widać jednak po obu stronach. Po długiej akcji przy stanie 3:3 Turczynki nie miały nawet siły, by się cieszyć. Po chwili to one jednak zyskały minimalną, dwupunktową przewagę. Wkrótce wynik znów się jednak wyrównał, a potem przechylił na stronę Włoch. Od ich prowadzenia 9:7 na dobre zaczęły się trenerskie szachy: przerwy i zmiany. Zwycięsko wyszedł z nich Velasco - Włoszki nadal są hegemonem kobiecej siatkówki. Poprzedni turniej, w 2022 r., wygrała Serbia.

Na najniższym stopniu podium w Bangkoku stanęły Brazylijki. Drużyna z Ameryki Południowej po pasjonującym spotkaniu pokonała 3:2 Japonię, brązowe medale odebrała jeszcze przed finałem. Polskie siatkarki pożegnały się z mistrzostwami świata w ćwierćfinale, przegrały 0:3 z Włochami.

Z Bangkoku Damian Gołąb

Melissa Vargas była jedną z bohaterek finału MŚ siatkarek Włochy - Turcja VolleyballWorld materiały prasowe

MŚ siatkarek. Paola Egonu była liderką reprezentacjo Włoch VolleyballWorld materiały prasowe

