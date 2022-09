Sytuacja w "polskiej" grupie. Te punkty "Biało-Czerwonych" będą bezcenne?

To druga wygrana Polek na mistrzostwach świata. Drużyna Stefano Lavariniego jest o włos od zapewnienia sobie awansu do kolejnej rundy. Przepustkę do drugiej fazy grupowej wywalczą bowiem aż cztery z sześciu zespołów.

Mistrzostwa świata siatkarek. Zwycięstwo Polek podwójnie ważne

Co ważne, wygrane z Tajlandią i Chorwacją - Polki pokonały ją w piątek 3:1 - oznaczają, że “Biało-Czerwone" niemal na pewno mogą dopisać do swojego konta pierwsze punkty na drugą fazę grupową .

W niej trzeba będzie rozegrać cztery spotkania z najlepszymi drużynami z grupy B. Do tabeli, która zdecyduje o awansie do ćwierćfinału, będą się jednak liczyć również wyniki wcześniejszych meczów z drużynami, które również awansowały do drugiej fazy grupowej. Z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że będzie wśród nich Tajlandia lub Chorwacja. Outsiderem grupy B jest bowiem Korea Południowa, która przegrała dwa pierwsze mecze 0:3. Siatkarki z Azji w żadnym z sześciu pierwszych setów nie zdołały przekroczyć bariery 20 punktów. Polska najprawdopodobniej "zabierze" więc ze sobą do kolejnej fazy turnieju już co najmniej trzy punkty.