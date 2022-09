Świetny początek drużyny Heynena. Czas na poważniejszy test

Po dwóch meczach Niemki zajmują drugie miejsce w grupie C. Minimalnie ustępują jedynie Amerykankom. Mistrzynie olimpijskie oba spotkania wygrały bowiem bez straty seta. W poniedziałek rozbiły Kanadę, choć rywalki z Ameryki Północnej w drugiej partii doprowadziły do gry na przewagi .

W trzecim meczu grupy C Bułgarki postawiły się Serbkom. Ostatecznie jednak mistrzynie świata wygrały 3:2, opanowując sytuację w tie-breaku. W kolejnym meczu czeka je jeszcze trudniejsze zadanie - zmierzą się z Niemkami. To spotkanie zostanie rozegrane w czwartek już w Polsce. Drużyny rywalizujące w grupie C przenoszą się bowiem do Łodzi.