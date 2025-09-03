Stefano Lavarini ocenia polskie siatkarki. Zaskoczył tuż po meczu

Stefano Lavarini drugi raz doprowadził polską drużynę do ćwierćfinału mistrzostw świata i po raz kolejny nie przebił się z nią do strefy medalowej. W meczu Polska - Włochy próbował wielu rozwiązań. Zaskoczył podstawowym składem, wystawiając w nim Paulinę Damaske kosztem Martyny Czyrniańskiej.

Stefano Lavarini jasno ocenia polskie siatkarki. "Krok do przodu"

Potem w trakcie spotkania szukał szansy dla Malwiny Smarzek, która zastąpiła Magdalenę Stysiak. Na boisku pojawiały się też Aleksandra Gryka i Marlena Kowalewska, a w końcu i Czyrniańska. Wszystko na nic - Włoszki w każdym z setów okazywały się lepsze, nie dopuszczając Polek nawet do wyrównanej końcówki.

- W porównaniu do poprzednich meczów z Włochami w ważnych momentach, jak w półfinale Ligi Narodów, wykonaliśmy krok naprzód. Mam na myśli nastawienie, ducha walki, próbę jak najlepszej gry i rzucenia wyzwania Włochom. Staraliśmy się wygrać. Na początku nie zaczęliśmy naciskać tak bardzo, jak chcieliśmy. A jeśli tego nie robisz, wychodzi jakość Włoszek, zwłaszcza w ataku. Trudno było się temu przeciwstawić - wskazuje Lavarini w rozmowie z Interia Sport.

Włoch zwrócił uwagę na największy atut swoich rodaczek. Polki już w pierwszej partii miały olbrzymie problemy z włoskim atakiem, a to tylko napędzało rywalki.

- Atakowały mocno, pewnie, wysoko, w komfortowych sytuacjach. Trudno było więc o break pointy, system serwis-blok-obrona-kontratak. Zawsze kiedy pytałeś mnie w trakcie sezonu, nad czym pracujemy, to było właśnie to. Na takim poziomie właśnie te elementy robią różnicę, co w meczu z Włochami było widoczne - podkreśla Lavarini.

Tego żałuje Lavarini po Polska - Włochy. "Jest mi przykro"

Najbliżej Włoszek Polska była w drugim secie. Siatkarki Lavariniego po spotkaniu właśnie tej partii żałowały najbardziej, zwróciły na to uwagę m.in. Agnieszka Korneluk i Martyna Łukasik. Trener także miał w tej sprawie jasne zdanie.

W drugim secie nacisnęliśmy znacznie mocniej. Jest mi przykro, przy stanie 14:14 popełniliśmy parę błędów, brakowało precyzji w niektórych akcjach. I zrobiło się 15:17. Włoszki znalazły swój moment, znów zaczęły na nas naciskać. Ale ten drugi set był dziś w naszym wykonaniu najlepszy, z wieloma błędami, zwłaszcza w serwisie. Prawdopodobnie te błędy zrobiły różnicę. Czasami tak jest, kiedy naciskasz najbardziej jak możesz, starasz się wzmocnić zagrywkę, nieco tracisz nad nią kontrolę

"Biało-Czerwone" nie podniosły się już w trzeciej partii. Ostatecznie przegrały ją 18:25, ale tylko na początku seta nawiązywały wyrównaną walkę z mistrzyniami olimpijskimi.

- Po tym drugim secie było już dużo trudniej. Rywalki były super pewne siebie, bezpieczne. Dodatkowo zyskały dwa, trzy punkty przewagi. A ich presji w ataku nie byliśmy już w stanie skontrolować. Równocześnie zyskały spokój i pewność w bloku oraz obronie, co sprawiło, że było nam jeszcze trudniej atakować. W trzecim secie przejęły prowadzenie i kontrolowały grę dużo bardziej niż wcześniej - podsumowuje w rozmowie z Interia Sport Lavarini.

Z Bangkoku Damian Gołąb

