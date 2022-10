Stefano Lavarini: Nikt się nie spodziewał, że awansujemy do ćwierćfinału

Polki wygrał 3:2 z Niemkami i zajęły czwarte miejsce. Gdyby wygrały 3:1, byłyby trzecie przed Turczynkami. - W mojej opinii nikt nie oczekiwał, że zajdziemy tak daleko. Jestem bardzo szczęśliwy i zupełnie nie obchodziło mnie to z kim zagramy. Teraz musimy się zregenerować i podejść do spotkania z Serbią z maksymalną motywacją. W fazie pucharowej znalazły się świetne zespoły, dużo lepsze od nas - wystarczy spojrzeć w ranking. Czeka nas supertrudne spotkanie i ogromne wyzwanie - podkreślał Lavarini.

Polki były pewne awansu już w trakcie meczu, bo Kanada pokonała Dominikanę. - Nie znałem i nie chciałem znać wyniku tego spotkania. My mieliśmy grać o zwycięstwo, na tym się skupić i dać z siebie co najlepsze. Gdybyśmy przegrali z Niemkami i by się okazało, że awansowaliśmy, to cieszyłbym się tak samo - mówił Lavarini. - Dużo lepiej jednak smakuje awans, kiedy wywalczy się go samemu na boisku.