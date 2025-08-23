Celem na pierwszy mecz mistrzostw świata były trzy punkty. To zadanie polskie siatkarki wykonały, choć po pierwszym secie niespodziewanie to ich rywalki były na czele. Wietnam wygrał partię 25:23 i Polki musiały zareagować.

Stefano Lavarini jasno po Polska - Wietnam. "Rozegraliśmy bardzo dobry mecz"

Po pierwszej partii trener Stefano Lavarini zebrał zawodniczki na rozmowę, na której spędziły niemal całą przerwę przed kolejnym setem. Skutek było widać od razu, bo w drugiej partii Polska rozgromiła Wietnam aż 25:10, a potem całe spotkanie 3:1.

- Pierwszy krok to zawsze pierwszy krok. Rozegraliśmy bardzo dobry mecz. Nieszczęśliwie w pierwszym secie nie potrafiliśmy do końca poradzić sobie z zagrywką rywalek, która z taktycznego punktu widzenia była bardzo dobra. Do tego doszły sytuacje z niektórymi "wysokimi" piłkami. To był całkiem dobry set, popełniliśmy niewiele błędów, ale te, które się nam zdarzyły, przyszły w kluczowych momentach. To dlatego nie byliśmy wystarczająco dobrzy, by wygrać również pierwszego seta - wskazuje w rozmowie z Interia Sport Lavarini.

Stefano Lavarini: Popełniliśmy wiele błędów, ale najważniejsze są trzy punkty. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

MŚ siatkarek. To kosztowało Polskę jednego seta. "Potrafiliśmy wrócić"

Włoski selekcjoner reprezentacji Polski po raz drugi prowadzi ją na mistrzostwach świata. Przed trzema laty dotarł z drużyną do ćwierćfinału. Tym razem na starcie jego zespół miał zmierzyć się z teoretycznie dużo słabszym rywalem. I mimo przegranego seta z Wietnamem Lavarini skupia się na pozytywach, jakie polski zespół może odnotować po tym spotkaniu.

- Utrzymaliśmy dobrą grę, rozwiązaliśmy taktyczne problemy, które mieliśmy na początku. I nawet jeśli nie rozpoczęliśmy najlepiej czwartego seta, potrafiliśmy wrócić: na końcu mamy trzy punkty. Zrobiliśmy dziś wiele dobrych rzeczy. To są mistrzostwa świata, tutaj każdy może sprawić problemy. To może kosztować punkty, nas kosztowało jednego seta, ale przez większość meczu graliśmy dobrze. To dobry start - uważa Lavarini.

Trzy punkty w pierwszym meczu zdobyły również Niemki i to one zostały pierwszymi liderkami grupy G. Z nimi Polska zagra na zakończenie zmagań w Phuket. Wcześniej, po niedzielnej przerwie, mecz Polska - Kenia.

Z Phuket Damian Gołąb

