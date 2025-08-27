To był mecz pełen emocji i zwrotów akcji, a zakończył się w najlepszy możliwy sposób - zwycięstwem Polek. Podopieczne Lavariniego wygrały z Niemkami 3:2, dzięki czemu w 1/8 finału siatkarskich mistrzostw świata unikną starcia z mistrzyniami olimpijskimi z Włoch. Zmierzą się za to z Belgijkami.

Mocnym punktem biało-czerwonej drużyny była Paulina Damaske, która w kluczowych momentach pojedynku zachowała zimną krew i była w stanie pomóc przechylić szalę zwycięstwa na stronę swojego zespołu. To właśnie do niej należał punkt przesądzający o ostatecznym rezultacie meczu. Popisała się znakomitą zagrywką, z którą nie poradziły sobie rywalki. I to do niej po ostatniej piłce podbiegł Stefano Lavarini i przez chwilę wspólnie świętowały wygrany.

Niesamowite uczucie zrobić asa na sam koniec, zwłaszcza że poprzednia zagrywka mi nie wyszła. Trener pokazał mi skrót. Nie miałam czasu, żeby pomyśleć - i może to właśnie był klucz

"Było wiele emocji i, szczerze mówiąc, myślałam, że trochę łatwiej nam pójdzie. Cieszę się, że już na tym etapie miałyśmy takie spotkanie i że poradziłyśmy sobie z presją" - dodawała.

A tymczasem trzy grosze dorzuca też ktoś ważny dla siatkarki.

Magdalena Damaske-Dawid reaguje na zwycięstwo Polek nad Niemkami

W środowy wieczór Magdalena Damaske-Dawid zasiadła przed telewizorem, by kibicować siostrze i całej reprezentacji Polski w meczu z Niemkami w siatkarskich mistrzostwach świata kobiet. W mediach społecznościowych udostępniła nagranie kluczowego momentu spotkania, w którym widać, jak Paulina zdobywa decydujący punkt. Publicznie ogłosiła, co sądzi o siostrze i jej formie. "Paulina, jesteś kocurem" - napisała.

Siostra zwróciła się do Pauliny Damaske ESP/Instagram

Magdalena Damaske-Dawid, podobnie jak Paulina, zawodowo zajęła się grą w siatkówkę. W styczniu zeszłego roku poinformowała o zakończeniu kariery. Wcześniej reprezentowała barwy PGE Atomu Trefla Sopot i Legionovii Legionowo, a także drużyn Energa MKS Kalisz i Radomki Radom. Była również młodzieżową reprezentantką kraju.

Dalej pojawia się w siatkarskich halach, ale już w roli kibica. W lipcu była obecna na trybunach na wygranym meczu Polek z Japonkami w Lidze Narodów. Wówczas "Biało-Czerwone" wywalczyły brązowy medal.

Magdalena pokazała wtedy, jak niesamowita i głęboka więź łączy ją z Pauliną. Oficjalnie pogratulowała siostrze sukcesu. "Mój ananasek z brązem VNL! Brawo, Paulino, jestem najdumniejsza na świecie! Uszankowanko, całuję rączki" - napisała obok kilku fotografii z hali.

Polska - Niemcy. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Paulina Damaske Marcin Golba AFP

Siatkarska reprezentacja Polski NurPhoto AFP